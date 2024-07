Fabo e La T Gema al Sud. È un girone da brividi

A Roma si è fatta la Serie B Nazionale 2024-2025. Il Consiglio Federale FIP nella giornata di ieri ha dato parere favorevole al format del campionato, con quaranta squadre iscritte e non quarantadue come previsto originariamente, e alla composizione dei gironi proposta dalla Lega Nazionale Pallacanestro, che a differenza della scorsa stagione ha optato per una suddivisione Nord-Sud con più di un’eccezione, visto che le tre siciliane Moncada Agrigento, Virtus Ragusa e Capo d’Orlando sono state inserite nel girone A insieme a tutte le squadre del settentrione, a causa della maggior disponibilità di voli in partenza dalla Sicilia sul capoluogo lombardo. Fabo Herons Montecatini e La T Tecnica Gema Montecatini sono finite nel girone B e per le due franchigie termali non è una buona notizia, visto che il raggruppamento del Sud racchiude due terzi di penisola e prevederà trasferte alquanto impegnative oltre che dispendiose, sia economicamente sia da un punto di vista delle energie mentali e fisiche, soprattutto se dovessero essere affrontate in uno degli otto turni infrasettimanali previsti dal calendario.

Sul piano tecnico il girone B appare ben più ostico, con ben nove compagini che nel campionato appena trascorso hanno raggiunto i playoff (oltre alle due squadre di Montecatini anche Roseto, Jesi, Fabriano, Ruvo di Puglia, Sant’Antimo, Pielle Livorno e Piombino) contro le cinque del Girone A, peraltro tutte eliminate al primo turno, tre retrocesse dalla A2 contro le due dell’altro raggruppamento e una neopromossa ambiziosissima come la Virtus Roma. Di seguito le 40 squadre ammesse, che disputeranno la prossima stagione, così suddivise nei Gironi A e B. Girone A: Agrigento, Orlandina, Crema, Desio, Faenza, Fidenza, Fiorenzuola, Andrea Costa Imola, Virtus Imola, Legnano, Lumezzane, Mestre, Monferrato, Omegna, Bakery Piacenza, Ragusa, San Vendemiano, Saronno, Treviglio Brianza, Vicenza. Girone B: Caserta, Cassino, Chieti, Chiusi, Fabriano, Jesi, Latina, Pielle Livorno, La T Gema Montecatini, FABO Herons Montecatini, Piombino, Ravenna, NPC Rieti, Luiss Roma, Virtus Roma, Roseto, Ruvo di Puglia, Power Basket Salerno, San Severo, Sant’Antimo.

Filippo Palazzoni