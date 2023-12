Ecco i nuovi marciapiedi. Altri tre interventi al via

Nuovi interventi a Massa e Cozzile per la sicurezza e per abbattimento delle barriere architettoniche. Il sindaco Marzia Niccoli spiega: "Gli interventi su strade e marciapiedi sono una priorità che stiamo portando avanti da anni. Dal 2018 ad oggi abbiamo speso circa 850mila euro per la realizzazione eo la ristrutturazione di marciapiedi, con l’abbattimento delle barriere architettoniche in diverse zone del Comune. Certo – aggiunge – ancora dobbiamo lavorare in questa direzione, ci sono progetti pronti ed in corso di predisposizione. Comunque, partiranno a breve nuovi lavori che saranno ultimati nei primi mesi del 2024 e riguardano l’abbattimento di barriere architettoniche e la messa in sicurezza di un tratto di marciapiede di via Gramsci, via La Malfa, via Sanzio e via Tiziano".

L’opera consiste nella sistemazione di alcune porzioni di marciapiede "prospicienti viabilità pubblica". Per quanto riguarda la porzione di via Gramsci, "si prevede l’ampliamento del marciapiede al fine di dare decoro e di poter migliorare la fruibilità dei luoghi. Il nuovo marciapiede, da realizzarsi in bitume con finitura di colore rosso, avrà una larghezza di un metro e mezzo (compreso cordolo) e dovrà essere completo di rampe di accesso per la fruizione di soggetti diversamente abili. Oltre ai tratti di marciapiede lungo strada, è stata prevista la demolizione e ricostruzione dei due limitrofi accessi al parco verde – si legge –, con sostituzione dell’attuale pavimentazione, difforme dagli interventi esistenti realizzati in bitume con finitura di colore rosso".

Per quanto riguarda via La Malfa, "è stato previsto lo smantellamento e la sostituzione del marciapiede presente sul lato ovest della strada. Tale intervento si estende per una lunghezza di circa 45 metri. Il nuovo, in masselli di colorazione rossa, manterrà la larghezza attuale di un metro. Oltre a mantenere l’accesso carrabile al parcheggio pubblico, viene introdotta una rampa di accesso per la fruizione di soggetti diversamente abili". Per via Sanzio infine, "si prevede la sostituzione del marciapiede lungo il lato stradale che dà accesso alle abitazioni. Il nuovo marciapiede in bitume, avrà una larghezza di un metro e mezzo (compreso cordolo) e dovrà essere completo di rampe di accesso per la fruizione di soggetti diversamente abili".

Valentina Spisa