Davide Mariani entra nei Georgofili Comune, cerimonia per la nomina

Cerimonia in municipio per la nomina di David Mariani nella prestigiosa Accademia dei Georgofili, la più antica istituzione al mondo a occuparsi di scienze sociali. Per l’occasione erano presenti la senatrice Barbara Masini, il sindaco Luca Baroncini e lo scienziato Paolo Galli. Quest’ultimo, candidato a due premi Nobel per l’invenzione della plastica sostenibile e amico di Rita Levi-Montalcini, è colui che ha presentato David Mariani all’Accademia. Ciò che è valso a Mariani la nomina a membro della veneranda istituzione, nonché il rispetto della comunità scientifica internazionale, è il progetto "Healthy Habits", un programma di sua invenzione basato su una visione olistica della salute. Mentre racconta la sua idea, David ha l’entusiasmo di un bambino che spiega la sua nuova invenzione e non riesce a trattenere le parole. " Fin da ragazzo ho capito che la salute dell’uomo era basata sul concatenarsi di quattro aspetti: la nutrizione, il movimento, le relazioni con gli altri e con l’ambiente"" spiega. ""Le scienze che si occupano di tali fattori, come la psicologia o la fisiologia, non comunicavano tra loro. Per me era inconcepibile. Con "Healthy Habits" ho voluto mettere in relazione queste scienze per dare vita a un programma che, attraverso le buone abitudini, permettesse di prevenire malattie fisiche e psichiche"". L’intuizione di Mariani era giusta e dal 2014 "Healthy Habits" ottiene successi, tanto che è proposto dall’Ordine dei Medici come strumento di formazione per il personale sanitario.

Benedetta Macchini