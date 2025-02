’Controllo del vicinato’. Lettera alla Prefettura: "Ex area Sip degradata"

Il ’Controllo del Vicinato’ torna alla carica, per la terza volta in pochi giorni, per invocare lo stop al degrado nell’area ex Sip. E stavolta lo fa scrivendo direttamente al prefetto. "Serve una soluzione – dice Marco Lucarelli –. Bivacchi si evidenziano dalla presenza di sedie e spazzatura di ogni genere. In un parcheggio aperto al pubblico a poca distanza da uno stabilimento sanitario non è certo una situazione decorosa e di sicurezza".

Lucarelli fa presente la necessità di pulizia e controlli ma anche una soluzione definitiva: "Chiusura completa del parcheggio, con eventuale esclusività alla pubblica assistenza o altri interessati. Facciamo appello – dice ancora Lucarelli – alle autorità competenti perché si impegnino a garantire una maggiore sicurezza. Che i controlli alla stazione centro, piazza Celli non siano sporadici ma insistenti e periodici, che il cittadino ricominci a sentirsi protetto per la presenza fisica dello Stato".

Una volta era la sede della Sip, poi Telecom, per la Valdinievole. Oggi l’edificio, quasi del tutto inutilizzato, è fonte di vari problemi legati al degrado a Montecatini.

Giovanna La Porta