Consigliere comunale a soli diciannove anni

Lorenzo Dall’Olio, vent’anni da compiere, è il più giovane consigliere comunale eletto nell’ultima tornata elettorale. Ha svolto l’attività di rappresentante d’istituto dal 2021 al 2023 al liceo Lorenzini di Pescia. Assicuratore, è studente universitario di Economia e Commercio a Firenze. Capolista del Partito Democratico in appoggio a Claudio Del Rosso, è entrato in consiglio e attende l’insediamento.

"Montecatini, nonostante le tumultuose elezioni da poco finite con un risultato molto particolare, ha deciso di voltare pagina – sostiene –: in questi giorni la nostra nuova amministrazione sta procedendo alle operazioni preliminare per avviare un nuovo corso per la città. Ho deciso di candidarmi proprio perché vedo grandi possibilità a Montecatini: è una città unica, ma non può continuare ad essere ’un alunno bravo che non si applica’, e quindi deve avere determinate valorizzazioni che oggi non sono presenti. La nostra città ha bisogno di investimenti e di progettualità per tornare dove conta: sicurezza, decoro, eventi, turismo, arte, cultura, economia cittadina e benessere, sono tutti aspetti fondamentali per ricostruire una solida base sociale a Montecatini. In quanto neo-consigliere comunale, voglio essere l’anello di congiuntura tra le persone e le istituzioni – aggiunge – , perché troppo spesso è mancato il dialogo e la politica ha deciso di rinchiudersi nei propri palazzi, allontanando sempre più persone dalle scelte e dalle attività amministrative. La vittoria di Claudio Del Rosso ha portato un vento di novità. Per avere un nuovo corso in città serve portare nuove energie, nuove idee e nuove persone, e crediamo di averlo fatto, con una coalizione unita e preparata. Saremo al lavoro per i prossimi 5 anni per vedere una nuova Montecatini Terme – conclude Dall’Olio –, non solo più sicura e pulita, ma anche più attrattiva e più curata".