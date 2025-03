Chiodi sparsi sulla Mammianese. Allarme atto di vandalismo

Incidente o atto di vandalismo? Difficile dirlo, anche se l’impressione è che non si sia trattato di un atto casuale. Nelle prime ore del mattino di sabato, una telefonata ha avvertito il vicesindaco Luca Tridente della presenza di numerosi chiodi sulla carreggiata, nel tratto di via Mammianese compreso fra il punto interessato lo scorso anno dalla frana e il ponte di San Lorenzo. L’autista di passaggio sollecitava l’amministratore a mandare, sul posto, gli agenti della polizia municipale per mettere in sicurezza la strada. Tridente, prima di avvisare gli agenti, ha pensato di andare di persona a verificare la situazione, e si è presentato sul posto accompagnato dal consigliere comunale Matteo Leggio. E in via Mammianese ha dovuto constatare che quanto gli era stato denunciato per telefono corrispondeva al vero. I due amministratori comunali hanno deciso di intervenire immediatamente, in prima persona, per minimizzare i rischi. Hanno bloccato momentaneamente la strada, e si sono messi a raccogliere tutto quello che avrebbe potuto costituire un rischio, mettendo insieme un grosso sacchetto di viti filettate che erano sparse sull’asfalto.

Potrebbe trattarsi solo di un sacchetto di minuteria caduta da un’auto in transito. Ma fa pensare il fatto che nella stessa mattinata sia stato rinvenuto distrutto il cartello posizionato all’ingresso del piazzale posto a meno di un chilometro di distanza, che indicava il divieto di transito ai mezzi pesanti.