Campionati italiani indoor. A Gargari il titolo master

Alla Fiera di Pordenone, dove si sono svolti i Campionati Indoor di tiro con l’arco, Pistoia grande protagonista, con i successi e le medaglie portate a casa dagli atleti degli Arcieri del Micco, della Compagnia Arcieri Città di Pescia, e, soprattutto, da Federico Gargari, in gara difendendo i colori dei pratesi Arcieri Borgo al Cornio, laureatosi campione italiano Master con l’arco Olimpico. Il pesciatino viene da una stagione molto positiva; nella stagione all’aperto aveva già conquistato il titolo regionale e quello italiano hunter field, chiudendo terzo nella finale nazionale di Tiro alla Targa e conquistando la Coppa Italia, sempre nella categoria Master. "Un risultato voluto, cercato ma sicuramente non scontato – commenta a caldo il neo campione d’Italia – Un inizio traballante nella prima parte, dove tensione e aspettative hanno giocato a dadi con l’emotività, seconda parte più solida conclusa con l’accesso allo shoot off per entrare nei 16 finalisti, che mi ha portato allo scontro con Mauro Nespoli, amico e campione indiscusso, che ho perso (3-7, ndr) ma vendendo cara la pelle. Un ottimo risultato per un vecchietto che non ne vuol sapere di crescere. È stata una stagione indoor caratterizzata dalla volontà di migliorarsi e arrivare a questo appuntamento al meglio possibile; durante la stagione ho conseguito il record personale di 584/600, a 4 punti dal record italiano".

Nella finale Assoluta, nono posto per lui. Titolo italiano anche per la squadra Allievi Compound degli Arcieri del Micco, con Leonardo Bardasi, Pietro Tosi e Davide Marotta. "Con immensa gioia e orgoglio, annuncio la vittoria del titolo italiano a squadre allievi maschile compound degli Arcieri del Micco di Pistoia – dice il presidente Stefano Orlandi –. La nostra società mancava da 13 anni ai Campionati Italiani, quest’anno abbiamo contato quattro presenze. Un traguardo raggiunto grazie al lavoro ed il sostegno di tutta la nostra società che da un anno ha trovato un nuovo slancio e passione".

Ottimi risultati, infine, per Pescia, che con le due vittorie conquistate in Friuli finalmente centra anche il tanto atteso bersaglio della Stella di Diamante Fitarco, destinata alle società vincitrici di 100 titoli italiani. Protagoniste dell’impresa, le squadre arco Nudo Allievi con Francesco Ramanzini, secondo nell’individuale, Davide Baldaccini e Valentino Rosellini, e Ragazzi con Giulia Zanoboni, quinta individuale, Viola Bartolini, settima, e Carlotta Rosellini, nona. La squadra Compound Master, con Gianni Barducci, Pasquale Gallo e Marco Del Ministro, ha chiuso ottava, quinta, infine, la Nudo Master con Paola Sacchetti, Paola Peregrini e Tiziana Migliani.

Emanuele Cutsodontis