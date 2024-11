Arriva ’Il Cammino di Natale’. Pace, donna e acqua al centro

"Il Cammino del Natale sta per iniziare con un programma ricco di eventi, perfetti per emozionare grandi e piccini. Dal 17 novembre al 6 gennaio, la città si trasformerà in un incantevole palcoscenico di luci scintillanti, eventi ricchi di emozioni, mercatini e spettacoli unici". Il vicesindaco Beatrice Chelli e l’assessore Marco Silvestri hanno lanciato il programma di intrattenimento organizzato per le feste. L’obiettivo è quello di contribuire anche al lavoro delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi a Montecatini. Silvestri ha esordito ricordando l’impegno della giunta "per abbellire la città nel miglior modo possibile con la luminaria. Quest’ultima, partendo dall’area di piazza Italia, attraverserà corso Matteotti, arrivando in corso Roma e viale Verdi, attraversando anche via del Salsero e via Marruota, e giungendo al mercatino del Grocco. In piazza del Popolo ci sarà l’immancabile albero di Natale. Un sistema di filodiffusione trasmetterà musica di Natale tra viale Verdi e l’area del Grocco".

Chelli ha ricordato che il lavoro di preparazione "ha visto impegnati il sindaco Claudio Del Rosso, tutta la giunta e i consiglieri di maggioranza. Le strutture ricettive sono già piene di prenotazioni. Accanto agli appuntamenti organizzati dal Comune, c’è anche lo splendido allestimento curato da Debora Del Cortona al Tettuccio". Il vicesindaco ha sottolineato che "gli appuntamenti per i bambini saranno dedicati a tre temi: la pace, la donna e l’acqua. Quest’ultima sarà il motivo conduttore della città. Grazie alla Pro Loco, a Montecatini Alto saranno illuminati la Torre dell’orologio e il centro civico, con un appuntamento dedicato al Gospel. Il Castello sarà illuminato dal basso, grazie alla funicolare che ha garantito 16 giorni di apertura. Tra il Grocco, le Tamerici e le Leopoldine saranno in funzione installazioni luminose con piccole manifestazioni di cantanti di strada e street food. Per le strade di Montecatini girerà un pianoforte itinerante con una ballerina sopra, mentre la Gran Dama, una cantante alta cinque metri grazie ai trampoli intratterrà il pubblico".

Ecco il programma del 17 novembre: a partire dalle 15.30, spettacolo per famiglie del Piccolo Teatro che non ti aspetti, sulle scale del municipio, con replica alle 16.30, e alle 18.30. Alle 16, coro Gospel in piazza del Popolo e, alle 17, accensione dell’albero. Per informazioni è disonibile il sito www.ilgrancamminodinatale.it o la pagina Instagram.

Daniele Bernardini