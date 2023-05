Ampliamento per l’edificio della "Galilei"

Sono partiti i lavori di ampliamento della scuola media Galilei, che consentiranno la creazione di quattro nuove aule e i relativi servizi, per un costo che supera di poco il milione e mezzo di euro. "Il finanziamento dell’intervento – fa sapere il Comune – è coperto dal Cipe per 1.082.000 euro; i restanti 468 mila per completare l’opera, il cui costo è lievitato a causa dell’aumento dei prezzi, sono a carico del Comune tramite mutuo".

"Investiamo volentieri nella scuola – dice il sindaco Gilda Diolaiuti (foto) – e lo abbiamo fatto più volte in questi quattro anni, perché crediamo che sia necessario e giusto farlo. La messa in sicurezza è stato il nostro primo obiettivo, ma qui andiamo a un ampliamento che porterà grandi benefici a insegnanti e alunni. L’amministrazione aveva predisposto un progetto esecutivo di ampliamento nel 2018 al fine di partecipare alla graduatoria regionale di edilizia scolastica. Il progetto approvato prevede una nuova ala a ovest rispetto all’edificio esistente e a questo collegata, venendo quindi a dare una forma planimetria a U a tutto il complesso. Il nuovo blocco a un piano fuori terra ospiterà quattro aule, servizi igienici e spaziosi corridoi oltre ad archivio e locali tecnici. Le finiture esterne richiameranno quelle dell’edificio esistente con i dovuti accorgimenti acustici, energetici e antisismici. Due elementi importanti che verranno introdotti: una biblioteca e la possibilità di spazi al progetto Senza Zaino, per migliorare anche questo aspetto dell’attività scolastica. L’intervento viene quindi a dare completamento al plesso Galilei, che recentemente è stato oggetto di numerosi investimenti, in gran parte finanziati dal Miur grazie alla pronta partecipazione da parte del Comune a specifici bandi".