Amori d’oro e di diamante: "Noi due, uniti per la vita"

A Monsummano l’amore si celebra a teatro, dove ieri pomeriggio sono state premiate le coppie che – non senza un pizzico di vicendevole pazienza – hanno raggiunto gli importanti traguardi delle nozze d’oro e di diamante.

Tante le storie che hanno legato uomini e donne tra loro e alla città, come ad esempio Franco Del Buono e Anna Demizio, che hanno celebrato le nozze d’oro con un ricordo speciale: "Ci siamo conosciuti in una di quelle sere d’estate che trascorrevamo nel magico clima della sala da ballo dello chalet. Gli anni sono passati portandosi via la spensieratezza, ma hanno reso la nostra unione più solida".

Oppure come Giuliano Maccioni e Renata Tamagnini che hanno festeggiato invece le nozze di diamante. "Ci siamo scambiati i primi sguardi e le prime parole spingendo le biciclette tornando a casa dal lavoro. Poi un giorno un bacio, all’improvviso, e abbiamo continuato a camminare verso casa, senza biciclette, ma con i sogni, i figli, i tramonti, le tramontane, le parole".

A celebrare i 50 anni di matrimonio ieri pomeriggio al teatro Ives Montand sono stati Giacomo Arcangioli e Dina Selvaroli, Olinto Benvenuti e Luana Giovannelli, Vito Bianco e Maria Biagini, Paolo Birindelli e Maurizia Arcangioli, Luciano Capocchi e Rosanna Ramadori, Franco Del Buono e Anna Demizio, Bruno Domizi e Marina Bassi, Mario Falconi e Patrizia Pennacchi, Mauro Favati e Silvia Martina Serafini, Mario Gisondi e Francesca Ferlizzo, Lauro Gori e Paola Ferrari, Giovanni Isabella e Esterina Serventi, Bedri Karaboja e Lejla Karaboja, Antonio Salvatore Laurenzana e Romana Francini, Giuliano Mariotti e Grazia Francini, Renzo Marmi e patrizia Mariotti, Roberto Mazzei e Daniela Sforzi, Giovanni Romani e Manuela Degl’Innocenti, Antonio Valentino e Maria Grazia Icolari, Moreno Valiani e Franca Ferretti, Franco Valiani e Enrica Innocenti, Francesco Varvarito e Anna Calaniello, Giorgio Ventavoli e Giuseppina Sireci, Mariano Vitale e Rosa Giambelluca, Giancarlo Zonali e Rita Liberatori invece hanno festeggiato le nozze di diamante Mauro Benvenuti e Annita Bartoletti, Sergio Bigagli e Renata Maria Dami, Biagio Caci e Giovanna Schembri, Franco Carraresi e Maria Dell’Aquila, Benito Crocchi e Gina Ferrali, Loriano Del Bino e Loriana Grossi, Sebastiano Franco e Rosa Di Maggio, Franco Gialli e Pasqualina Gammuto, Ivo Guidini e Francesca Puccini, Roberto Lombardi e Manuela Fabbri, Giuliano Maccioni e Renata Tamagnini, Stefano Maddaloni e Chiara Mauriello, Gerardo Papini e Elisa Tognozzi, Sabino Perone e Giuliana Corsini, Salvatore Ruggero e Margherita Meccariello, Alfonso Saquella e Cristina Ancarola, Valerio Susini e Paola Conti.

Arianna Fisicaro