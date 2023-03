Altre aule al distretto Asl per le scuole pesciatine

Nuove aule nel distretto Asl, per le scuole pesciatine. È l’anticipazione che il sindaco Oreste Giurlani ha fornito ieri mattina durante il sopralluogo all’istituto agrario Anzillotti. "Questa è una scuola anche storica e grazie alla Provincia che ha in gestione il plesso di villa Magnani, che è di proprietà del Comune e alla Fondazione Caript che ha dato i finanziamenti, oggi (ieri ndr) viene inaugurato il restauro di 4 aule storiche, dove ci sono degli affreschi di grande valore culturale. Sono riusciti ad abbinare il recupero culturale di una villa storica con la didattica. Questo significa che si può far coesistere la scuola con la bellezza artistica. L’agraria ha avuto un bel numero di iscrizioni per il prossimo anno così come hanno avuto iscrizioni record tutte le nostre altre scuole, Lorenzini, Marchi, Sismondi Berlinghieri e questo oltre a dimostrare la bontà delle nostre scuole ci mette al sicuro anche con l’autonomia". Sono tuttavia da prevedere anche altri investimenti necessari. "Bisogna farci altri lavori – prosegue Giurlani – c’è bisogno di adeguare l’edificio, metterlo a norma sismica. Gli studenti hanno bisogno di una nuova palestra perché qui sono sistemati con un pallone, a seguito di una mia ordinanza. Sono previsti investimenti per nuove aule nel distretto sanitario, che verrà spostato, recuperando la parte del distretto dove c’è la Asl e poi bisogna che la Provincia lo inserisca nel Pnrr. Poi c’è da sviluppare il convitto, che è una delle poche scuole in Italia che ce l’ha".