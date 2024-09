Al Gp Industria e Artigianato una team di giovani ciclisti che lottano contro il diabete

Una squadra composta da giovani ciclisti che convivono col diabete, tutti in terapia insulinica, parteciperà domenica all’edizione 2024 del Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano. È il Novo Nordisk Team, una squadra ambiziosa e combattiva, sostenuta dall’azienda danese ai vertici della produzione mondiale di insulina. Diciotto ciclisti professionisti, provenienti da 13 paesi, affrontano ogni giorno insieme una sfida importante: far capire alla gente che il diabete non interrompe la gioia di fare sport e contribuire al recupero della fiducia in se stessi. I corridori del Team Novo Nordisk le loro corse le vincono già all’arrivo. I professionisti del Team Novo Nordisk gareggiano in due discipline: la squadra professionistica maschile gareggia nella ProSeries dell’Unione ciclistica internazionale (UCI) come Pro Team e le due star della pista professionistica gareggiano come parte dell’Uci Track Cycling. "Dal 2013 – spiegano dalla squadra – il nostro Pro Team si allena e gareggia ai massimi livelli del proprio sport e sensibilizza su ciò che è possibile fare con il diabete. I nostri 18 corridori professionisti rappresentano 13 nazionalità diverse e sono tutti uniti in un’unica missione: ispirare, educare e responsabilizzare tutte le persone affette da diabete a perseguire i propri sogni".

Un gruppo di atleti racconta la loro storia e di come questa esperienza abbia cambiato le loro vite. "Siamo diventati diabetici di tipo I in giovanissima età – hanno spiegato – quando già praticavamo il ciclismo. Non ci siamo demoralizzati per questo e abbiamo continuato ad allenarci fino ad arrivare in questa squadra come professionisti. Corriamo per ispirare, educare e dare potere a tutti coloro che sono colpiti dal diabete e per promuovere uno stile di vita attivo e sano".

Questa squadra rappresenta il grande passo in avanti che, in un secolo, è stato compiuto nella cura del diabete di tipo uno. Prima che la scienza raggiungesse le modalità di utilizzo e produzione dell’insulina, un bambino colpito dalla patologia non aveva speranze di diventare adulto. Oggi può anche arrivare a fare il ciclista professionista. Direttore sportivo della squadra, dal 2011, è l’ex professionista Massimo Podenzana, originario di La Spezia. Tra i dilettanti è stato medaglia d’argento e di bronzo ai mondiali nella cronometro a squadre. Professionista dal 1987 al 2001, ha ottenuto una vittoria di tappa al Giro d’Italia e una al Tour de France, e due titoli nazionali in linea.

Daniele Bernardini