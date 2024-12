Al Golf Club di scena la tappa del circuito Apoint Hotel

Il fine settimana che ha segnato l’inizio di dicembre al Golf Montecatini Terme ha preso il via con la gara sponsorizzata da Cristiana Bellodi Profumi, andata finalmente in scena dopo vari rinvii causa maltempo. La giornata soleggiata ha permesso a tante giocatrici, incentivate da una classifica dedicata, di scendere in campo per una competizione giocata su 12 buche anziché 18. Stefano Ieri ha vinto con 18 punti lordi. In prima categoria Sandra Mazzoncini (18) ha avuto la meglio su Massimiliano Laldi al termine dell’avvincente testa a testa che ha visto i giocatori appaiati nel punteggio e divisi dal parziale delle ultime buche. In seconda Paolo Micheletti (20) ha superato di misura Alessandro Braga. Nella classifica lady Roberta Botos (18) ha preceduto Matilde Cocchi (18), Patrizia Casacci (16) e Michela Givoletti (16). Domenica 1° dicembre golf e divertimento di sono miscelati nella tappa del circuito Apoint Hotel, giocata con formula a coppie. Christian Damiani e Antonio Greco hanno vinto con 68 colpi mentre nella categoria netta vittoria a Nicola Risaliti e Roberto Crivellaro (41).

Andrea Ronchi