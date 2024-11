Aggressione in strada, paura in piazzale Kennedy

Montecatini Terme, 9 novembre 2024 – Il fragoroso schianto di un mattone lanciato contro la vetrata del ristorante Cibus ha rotto all’improvviso il silenzio della serata. E quando, poco più tardi, i carabinieri hanno rinvenuto due pistole scacciacane nelle vicinanze, sempre nell’area tra piazzale Kennedy e corso Matteotti, è calata l’atmosfera di un film dai toni molto cupi. Invece, venerdì sera, a due giorni di distanza dall’ultima rissa avvenuta nel primo tratto di viale Bicchierai, un altro scontro violento tra stranieri è avvenuto in questa parte della città. Erano circa le 22, quando una coppia di ragazzi piuttosto giovani stava camminando lungo via Bicchierai, quando, improvvisamente, è scattata l’aggressione da parte di un gruppo di circa cinque coetanei. Lo scontro si è presto spostato nel piazzale Kennedy. All’improvviso, un mattone è stato scagliato contro i due ragazzi, ma la mira non è stata presa con precisione ed è finito contro la vetrata esterna del gazebo del Cibus. La struttura, per fortuna, non ha riportato danni. Proprio in quel momento, il locale era pieno di famiglie venute a mangiare la pizza.

Il rumore dell’impatto ha spaventato moltissimo tutti i presenti, fino a quel momento immersi nella tranquillità. Pochi minuti dopo, in seguito alla chiamata al 112, sul posto è giunta una pattuglia della Compagnia dei carabinieri di Montecatini. Gli aggressori erano già fuggiti, mentre le due vittime erano rimaste per sicurezza vicino al Cibus. Uno dei ragazzi inseguiti, in base alle testimonianze dei presenti, aveva delle evidenti ferite al braccio, con tutta probabilità causate in seguito alla rissa avvenuta in viale Bicchierai, di cui i fatti di venerdì potrebbero essere una continuazione.

I carabinieri, mentre effettuavano accertamenti nella zona, hanno trovato due scacciacane, prive del tappino rosso, abbandonate dagli aggressori. Avrebbero potuto esplodere solo colpi a salve, ma il rinvenimento è senza dubbio inquietante. Ulteriori chiarimenti potranno arrivare dalle dichiarazioni dei due aggrediti e dalle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza comunale e da quelli delle attività vicine.

Il titolare del ristorante Cibus, Moreno Degli Esposti, esponente di punta di Confcommercio in città, è un personaggio molto conosciuto a Montecatini. Al momento dei fatti era assente, ma non esita a esprimere il suo profondo disappunto per quanto avvenuto. “Ringrazio i miei dipendenti – sottolinea – perché hanno avuto la prontezza di chiudere le porte del locale, in modo da non fare entrare i protagonisti di questo brutto episodio. Fatti del genere, purtroppo, si stanno verificando con troppa frequenza, anche in questa zona. E l’aggressione di venerdì non è avvenuta a tarda notte, ma all’inizio della serata”.