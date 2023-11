Addio al 54enne Rinaldo Giani. È stato l’anima del tifo rossoblù

La città dice addio a Rinaldo Giani, animatore instancabile dei tifosi rossoblù durante gli anni del basket, quando la palla a spicchi veniva palleggiata nel primo campionato nazionale. L’uomo se ne è andato ad appena 54 anni, in seguito a una breve malattia. La notizia della sua scomparsa ha destato profondo cordoglio a Montecatini, dove Rinaldo era conosciutissimo e aveva molti amici. "Mi ha insegnato a guidare a 16 anni con la Marbella – racconta un’amica – e poi le indimenticabili trasferte, i pomeriggi al bar: ne inventava sempre una". Era davvero un appassionato sportivo Rinaldo: non solo il basket, ma anche il calcio occupava uno spazio rilevante nelle sue giornate. Una persona solare che non aveva mai perso la voglia di stare con gli altri, nemmeno dopo un brutto incidente avvenuto nella sua abitazione di Pieve a Nievole alcuni anni fa, quando a causa di un’esplosione, riportò una serie di ustioni. Non fu affatto un periodo facile per lui e la madre.

"Era colui che non si scordava mai di te – racconta un altro amico stretto – anche a distanza di tanti anni ti mostrava lo stesso, immutato affetto. Quanti bei ricordi che ho, legati a Rinaldo. Specie li indimenticabili pomeriggi al Palaterme, a vedere Boni, Niccolai, Mcnealy e Johnson". A dare l’annuncio della scomparsa di Rinaldo è stato un suo fraterno amico sui social. Tanti montecatinesi hanno espresso profondo cordoglio per una persona che lega tutta la città a un passato migliore, fatto di persone in festa a guardare una partita di pallacanestro. Coinvolgendo anche le generazioni più giovani (basti vedere le testimonianze di affetto). I funerali di Rinaldo Giani saranno celebrati oggi, alle 15, nella chiesa del Corpus Domini, in via Marruota.

Daniele Bernardini