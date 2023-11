"Acqua in bocca ma non troppo". Debutto col giornalista Capuozzo

Torna la rassegna letteraria “Acqua in bocca ma non troppo “. Venerdi primo dicembre alle 16. 30, alle Terme Tettuccio, Simona Peselli intervista il giornalista Toni Capuozzo, per tanti anni conduttore e coautore di “Terra!”, settimanale di approfondimento del Tg5. "Ho vagabondato come un predicatore che non ha morali da spacciare – conferma Capuozzo –, ma solo curiosità sue da soddisfare. Gli anni di piombo erano, quasi, passati, e non c’erano più bandiere da sventolare. Ho provato a raccontarli, quegli anni in cui la televisione cambiava il Paese e non aveva ancora cambiato me". Il giornalista non ama essere definito inviato di guerra, nonostante abbia seguito per trent’anni conflitti in ogni parte del mondo. Autore di numerosi libri, presenta al pubblico di Montecatini “Nessuno più canta per strada” che ha dedicato a chi ancora ricorda d’averlo fatto. "Questo libro non è nostalgia – spiega Capuozzo – perché quella l’ho provata quando non dovevo ed ero soltanto un ragazzo". Capuozzo ha costituito un profondo legame di amicizia e professionale con Sandro Provvisionato, coautore di “Terra!” e autore di importante libri di inchiesta sui “Misteri d’Italia”.

Sabato arriva Enzo Leomporro, membro degli Audio 2 con “Acqua e Sale”, storie di vita e di musica. Un racconto dall’infanzia a Napoli in un vicolo stretto di un quartiere popolare ai grandi successi di pubblico. Gli Audio 2, il duo formato da Enzo e Gianni, riesce a far arrivare a Mina una loro canzone e comincia con lei una proficua collaborazione che dura ancora oggi. Con Leonardo Pieraccioni i due artisti diventano la colonna sonora del film I Laureati e con il tormentone ‘ Alle venti ‘ che porta la band a vincere il Telegatto entrano nel cuore di milioni di italiani. Lunedì alle 16.30 ci sarà Minnie Minoprio, scrittrice, attrice, cantante di musica jazz. Lunedi 18 dicembre Arrigo Sacchi presenta “Il realista visionario, le mie regole per cambiare le regole”. E’ stato scritto con Leonardo Patrignani ed è la terza opera biografica dell’ex allenatore dopo ‘Calcio totale’ del 2015 e ‘La coppa degli immortali del 2019’. Sacchi è stato uno degli allenatori che ha più innovato il gioco del calcio. E lo ha fatto vincendo tutto con il suo Milan degli ‘Immortali’. In queste pagine apre idealmente le porte del suo spogliatoio. Alcuni incontri si svolgeranno all’interno del caffè storico del Tettuccio. Ingresso libero e possibilità di rivolgere domande all’ospite e fare firma copie. Conduce Simona Peselli.

Da.B