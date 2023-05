A lezione di cena stellata con lo chef Antonio Pirozzi Serata all’alberghiera

C’è chi il sabato e la domenica non vuole lavorare e chi, invece, spende il proprio giorno libero per cercare di trasmettere ai giovani la passione per il mestiere di chef e maitre. E, più in generale, l’amore per il servizio e per l’accoglienza. Antonio Pirozzi, titolare e anima artistica delle cucine del ristorante Forassiepi di Montecarlo, con la sua brigata al completo si è trasferito al castello Querceta di martedì, giorno di chiusura del locale. Obiettivo: una cena didattica per gli studenti dell’alberghiero Martini, aperta anche all’esterno e promossa attraverso i canali della scuola, allo scopo di stimolare e motivare i futuri professionisti del settore. Sono stati coinvolti gli alunni dei quattro indirizzi: enogastronomia, sala bar, pasticceria e ricevimento. Un evento unico, un laboratorio d’eccezione dove gli studenti hanno potuto fare tesoro, con le mani e con gli occhi, di trucchi e tecniche professionali. Non a caso lo chef pluristellato Enrico Bartolini, supercuoco dei record Michelin, diplomato al Martini in enogastronomia, ha iniziato la carriera proprio da Forassiepi. "Avevo solo 16 anni - ha raccontato in diverse interviste - quando Antonio Pirozzi mi ha accolto nella sua cucina, riuscendo a motivarmi nel momento più che delicato dell’adolescenza". Con la cena didattica alla Querceta gli adolescenti che studiano al Martini hanno avuto la possibilità di respirare quella stessa atmosfera. In prima linea, a lavorare per questo evento, i docenti Maurizio Torrigiani, Daniele Cecchi, Alessandro Trinci, Alessandro Brizzi. Coordinatrice dei servizi, la professoressa Federica Mostardi. A tavola per la degustazione, il professor Massimo Paccagnini, da sempre legato a Pirozzi da un rapporto di amicizia e professionalità, la vice preside Benedetta Calistri e il preside Riccardo Monti. Che ha commentato: ""E’ stato tutto perfetto. Ringrazio Pirozzi e la sua brigata per aver sacrificato il proprio giorno libero. Per i nostri ragazzi è stata un’esperienza davvero molto importante"". La carriera di Pirozzi inizia in giovane età. Si forma in ristoranti ed alberghi di rilievo della Toscana e attraverso esperienze all’estero. Nel 2004 si trasferisce con la famiglia a Montecarlo, rilevando e rinnovando ll’Antico Ristorante Forassiepi, adesso da PierAntonio.

Giovanna La Porta