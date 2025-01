Xiaomi Redmi Buds 6 Lite: eccellente rapporto qualità prezzo per gli auricolari con cancellazione del rumore

Con alcuni auricolari, è impossibile o quasi immergersi nella propria musica quando si è in ambienti particolarmente rumorosi. Questo inconveniente può essere aggirato solo con una specifica funzione nota come cancellazione del rumore. Ad esser dotati di questa tecnologia sono anche gli Xiaomi Redmi Buds 6 Lite, auricolari Bluetooth comodi da indossare anche per un periodo di tempo prolungato e con una autonomia di circa 38 ore con un uso tipico. E il prezzo? Oggi è di soli 15,53 euro su Amazon, grazie allo sconto del 22%.

Xiaomi Redmi Buds 6 Lite, gli auricolari con cancellazione del rumore e super autonomia

Pensati per chi desidera un'esperienza audio senza particolari compromessi, i Redmi Buds 6 Lite sono auricolari in-ear Bluetooth che combinano caratteristiche di un certo rilievo, tra cui la cancellazione del rumore, un doppio microfono per chiamate nitide e una batteria a lunga durata. Il tutto, poi, racchiuso in un design elegante e compatto. A catturare l'attenzione, come già anticipato, è senza dubbio la tecnologia di cancellazione del rumore. Sempre più richiesta dagli utenti, questa permette di isolarsi dai rumori ambientali, creando una sorta di bolla sonora in cui godere appieno della propria musica (o dei podcast).

Fondamentali sono i due microfoni dedicati che captano i suoni esterni e generano onde sonore inverse per neutralizzarli, offrendo così un'esperienza d'ascolto immersiva e priva di distrazioni. Per essere più precisi, la cancellazione attiva del rumore (ANC) di questi auricolari arriva fino a 40dB, una profondità notevole che permette di isolare efficacemente un'ampia gamma di frequenze. Ma non è tutto, perché i Redmi Buds 6 Lite sono dotati anche di una funzione AI che migliora la qualità delle chiamate anche in ambienti rumorosi o ventosi. Il sistema è in grado di distinguere la voce dell'utente dai rumori di fondo e di sopprimere i suoni indesiderati.

Per quanto riguarda la qualità audio, gli auricolari in-era di Xiaomi integrano un driver dinamico in titanio da 12,4 mma cui è affidato il compito di riprodurre un suono ricco, dettagliato e bilanciato. I Redmi Buds 6 Lite offrono una risposta in frequenza estesa e una maggiore chiarezza su tutta la gamma sonora, dai bassi profondi agli alti cristallini. Per gli audiofili, l'equalizzazione comunque è personalizzabile tramite l'app Xiaomi Earbuds, così da adattare il suono alle proprie preferenze. La batteria, infine, è un aspetto cruciale per tutti gli auricolari wireless, e i Redmi Buds 6 Lite non deludono nemmeno sotto questo punto di vista. Grazie alla custodia di ricarica USB-C, questi auricolari offrono fino a 38 ore di autonomia totale. Costano solo 15,53€ su Amazon.