Viaggi in macchina più sereni anche con i bambini grazie a questo supporto per tablet: su Amazon lo paghi il 16% in meno

I lunghi viaggi macchina con i bambini possono essere piuttosto impegnativi, soprattutto quando sono molto piccoli. Ma con questo supporto per tablet in auto di Lamicall per guardare film, video e cartoni animati possono diventare immensamente più sereni.

È compatibile con la maggior parte dei dispositivi (tra cui diversi modelli di iPad, iPad mini, iPad air, iPad Pro, iPhone, Sansumg Galaxy Tab, Switch e molti altri, anche con cover spesse) e si aggancia comodamente a quasi tutti i poggiatesta grazie a un'ampia e resistente clip in silicone antiscivolo.

E c'è un'altra buona notizia: con l'offerta Amazon attuale può essere tuo ad appena 16,70€, praticamente il 16% in meno rispetto al prezzo medio a cui è venduto di solito. Questo anche grazie allo sconto a tempo del 5%, da sfruttare prima che scada!

Supporto per tablet in auto compatibile con tantissimi dispositivi, ora scontato a soli 16,70€

Grazie a una clip per tablet extra spessa, puoi agganciare tantissimi dispositivi diversi al supporto, anche quelli con le cover più voluminose (fino a 26 mm). L'installazione, poi, è semplicissima: il velcro ad alta elasticità aderisce perfettamente ai poggiatesta più comuni (il 95% di quelli presenti sul mercato), senza allentarsi e senza scivolare accidentalmente come altri prodotti simili.

Preoccupato che possa rovinare l'auto? Non danneggia i poggiatesta e soprattutto non occupa spazio e non riduce il comfort del passeggero anteriore in alcun modo. In più, la compatibilità si estende a tantissimi dispositivi elettronici, come smartphone e tablet da 6,1" a 13", che includono: iPad 2023 2022, iPad 10 10.2", iPad mini 2, 3, 4, 5, 6, iPhone 16, 15, 15, 14, 13,12,11, Samsung Galaxy tab, Huawei mediapad, Switch e tanti altri ancora. Ti basterà un secondo per fissarli al supporto!

Una volta installato, potrai ruotare lo schermo a 360° per guardare film, video e cartoni animati sia in verticale che in orizzontale senza problemi. E poi non c'è pericolo per i più piccoli: non ci sono spigoli o parti sporgenti, permettendo ai bambini di scendere e salire dall'auto senza rischi di urti e graffi!

Cosa aspetti? Aggiungilo ora al carrello: su Amazon è in promozione a soli 16,70€. Lo paghi il 16% in meno rispetto al prezzo a cui potresti trovarlo normalmente!