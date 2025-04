Vi pulisce casa da solo e lava i pavimenti con acqua a 75°: EUREKA J15 Pro Ultra oggi è scontato del 18%

Se sei alla ricerca di un dispositivo completo per la gestione automatica della pulizia domestica, il robot aspirapolvere lavapavimenti EUREKA J15 Pro Ultra potrebbe essere la scelta perfetta. Attualmente disponibile su Amazon a 899,99€, con IVA e spese di spedizione incluse e uno sconto del 18%, questo modello rappresenta una delle soluzioni più evolute della categoria. Non lasciartelo sfuggire; questa è un’occasione veramente imperdibile e le scorte potrebbero essere limitate.

EUREKA J15 Pro Ultra: robot aspirapolvere e lavapavimenti con AI e stazione autopulente a 899,99€ su Amazon

Il punto di forza del J15 Pro Ultra è l’integrazione tra potente aspirazione da 16200 Pa e sistema di lavaggio a caldo che porta l’acqua fino a 75°C. Questo non solo garantisce la rimozione dello sporco visibile, ma offre anche un livello di igienizzazione superiore rispetto ai lavapavimenti tradizionali.

La mappatura intelligente con AI consente al robot di riconoscere stanze, oggetti e percorsi ottimizzati, evitando ostacoli e personalizzando i cicli di pulizia in base alla disposizione della tua casa.

Un altro elemento distintivo è la stazione autopulente inclusa. Il robot è in grado di svuotare automaticamente il contenitore della polvere e lavare il mocio con acqua calda, asciugandolo per evitare cattivi odori o proliferazioni batteriche. Questo riduce drasticamente la manutenzione da parte dell’utente, trasformando davvero l’esperienza in una pulizia a mani libere.

La gestione è intuitiva grazie all’app dedicata, con cui puoi programmare orari, monitorare la mappa in tempo reale e impostare le modalità preferite. Il dispositivo è compatibile anche con i comandi vocali tramite Alexa o Google Assistant, aumentando ulteriormente la comodità d’uso.

Grazie allo sconto del 18% e alle funzioni premium, EUREKA J15 Pro Ultra diventa una scelta da tenere in forte considerazione per chi vuole affidarsi a un sistema di pulizia completo, preciso e potente. A soli 899,99€ su Amazon è una proposta equilibrata tra tecnologia, autonomia e risparmio nel lungo periodo.