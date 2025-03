Verniciatura precisa e senza sforzo: pistola per verniciare ad un SUPER PREZZO

Se sei amante del fai da te e sei alla ricerca di un dispositivo utile per completare alcuni lavori in casa sei assolutamente nel posto giusto. Oggi, su Amazon, viene attivato e applicato uno sconto del 57% sulla pistola a spruzzo per verniciare che viene messa in vendita al costo totale e finale d'acquisto di 29,99€. Approfittane ora e non perdere questa chance!

Spruzza vernice con precisione su ogni superficie: ecco il prodotto al 57% di sconto su Amazon

Questa pistola a spruzzo per verniciare da 700W vanta una maggiore potenza rispetto a modelli precedenti della stessa linea. Dotata di un ampio contenitore da 1200 ml. Con la viscosità massima aggiornata a 100Din-s, l'effetto di spruzzatura è notevolmente migliorato, risultando in una finitura della vernice liscia e superiore.

Prima dello spruzzo, la giuntura di soffiaggio della pistola per vernici può essere utilizzata per soffiare via polvere e detriti dalla superficie, garantendo un effetto di spruzzatura uniforme. Dopo lo spruzzo, collegando il connettore di pulizia al rubinetto è possibile pulire la vernice residua all'interno del tubo, prevenendo efficacemente problemi di otturazione.

Dotata di 4 dimensioni di ugelli (1mm, 1.5mm, 2mm, 3.0mm), che rendono questa pistola versatile per vari progetti di pittura come mobili, recinzioni, armadi, porte, pareti, tavoli e sedie da giardino. Dispone anche di pattern di spruzzatura orizzontale, verticale e circolare, ampliando così il suo campo di applicazione.

L'uscita della vernice può essere controllata con precisione regolando la manopola di controllo del flusso, in modo tale soddisfare le varie esigenze del progetto. È adatta per diverse applicazioni, può essere utilizzata anche in aree difficili da raggiungere.

