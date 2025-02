Veloce, potente e immersivo: HONOR Pad X8a è l'alternativa low cost ad iPad, prezzo da BEST BUY

Honor è un brand molto attivo e noto nella produzione di dispositivi mobili, che si tratti di smartphone o tablet, con Honor si hanno sempre ottimi prodotti a prezzi competitivi. Oggi, Honor Pad X8a è in promozione con uno sconto attivo del 24% per un prezzo finale d'acquisto di soli 129,90€, è un vero best buy.

Analisi della scheda tecnica di Honor Pad X8a

Honor Pad X8a, il tablet di casa Honor è un vero best buy, testimoniato dalla scheda tecnica e dal bilanciamento generale in relazione al suo prezzo e, in particolar modo, al suo prezzo di oggi scontato. Si presenta con un pannello da 11 pollici con risoluzione 1200 x 1920 pixel.

Sotto la scocca è presente un processore che garantisce un ottimo multitasking e un'ottima gestione delle performance: Snapdragon 680 a 6nm (Octa-core 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver). In termini di memoria sono disponibili due versione: 4GB di RAM e 64/128GB di memoria interna.

La fotocamera frontale si attesta sui 5 MP con apertura f/2.2 che permette degli scatti di buona qualità in modalità selfie ed effettuare delle videocall lavorative e non solo, pur non essendo il focus principale dell'intero device. Alimentato, inoltre, da un'impressionante batteria da 8300 mAh, consente 56 giorni di standby, 57 ore di riproduzione musicale sugli altoparlanti, 14 ore di riproduzione video online.

Si tratta di un dispositivo con dimensioni generose e con un peso di 495 grammi. Questo tablet può essere utilizzato in casa per intrattenimento ma, allo stesso tempo, può essere anche usato per questioni lavorative o di studio.

Oggi, Honor Pad X8a viene messo in promozione con uno sconto attivo del 24%: acquistalo su Amazon soli 129,90€, è un vero best buy.