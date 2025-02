Una smart TV di Hisense completa e con Alexa a meno di 170€: best buy del giorno

La smart TV di Hisense 32E43KT è una televisione da 32 pollici con risoluzione HD, perfetta per chi cerca un’esperienza multimediale completa con sistema operativo VIDAA U6, supporto ai controlli vocali Alexa e Game Mode. Grazie alla connettività avanzata, al tuner DVB-T2/S2 HEVC 10 e alla certificazione lativù, questa TV garantisce accesso rapido a contenuti in streaming e un’ottima qualità dell’immagine. Oggi su Amazon è disponibile con il 19% di sconto, con un prezzo irrisorio di soli 169,00€; si tratta di un’offerta imperdibile per chi desidera una smart TV affidabile a un prezzo conveniente.

Display HD con colori nitidi e dettagli realistici con la smart TV di Hisense

Lo schermo da 32 pollici con risoluzione HD offre una buona qualità dell’immagine con colori vivaci e contrasti ben bilanciati, perfetto per la visione di film, serie TV e contenuti sportivi. Grazie al sistema VIDAA U6, l’interfaccia è fluida e intuitiva, permettendo di accedere rapidamente alle principali app di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube. La modalità Game Mode riduce input lag e ritardi di risposta.

Con il supporto per Alexa, puoi gestire la TV con comandi vocali, controllando il volume, cercando contenuti o gestendo dispositivi smart home senza bisogno di telecomando. Il televisore ha il supporto per il digitale terrestre di nuova generazione grazie al tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, permettendo di guardare canali in chiaro senza necessità di decoder esterni. Inoltre, la certificazione lativù garantisce compatibilità con i servizi televisivi italiani.

La smart TV di Hisense è completa e accessibile, perfetta per chi cerca uno schermo compatto con funzionalità smart avanzate. Con sistema VIDAA U6, con una Game Mode incredibile e il supporto ai comandi vocali tramite Alexa, è ideale per tutte le esigenze. Grazie all’offerta del 19% su Amazon, oggi la puoi comprare con un prezzo scontato di soli 169,00€, un costo imbattibile per un prodotto del genere.