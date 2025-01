Una smart TV a pochissimo su Amazon: la Fire TV Serie 2 è scontata del 57%

Clamorosa offerta quella che ti stiamo segnalando oggi su Amazon; la fantastica smart TV di ultima generazione di casa Amazon, la Fire TV Serie 2, è in promozione con uno sconto esagerato sul prezzo di listino pari al 57%. In poche parole la potrai portare a casa con soli 119,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

È l’opzione perfetta per il tuo salotto, la camera da letto o come seconda TV in casa.

Amazon Fire TV A soli 119,99€: best buy da prendere subito

Grazie alla piattaforma Fire TV integrata, hai accesso diretto a Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube e molto altro. Il telecomando vocale con Alexa ti permette di controllare il televisore, cercare contenuti e persino gestire i tuoi dispositivi smart con un semplice comando vocale.

Inoltre, il display con risoluzione 720p offre immagini nitide e colori brillanti, perfetti per goderti i tuoi film, le tue serie TV preferite e i programmi che più ami. Il suono, ottimizzato con tecnologie avanzate, invece, assicura sempre un’esperienza audio coinvolgente e chiara.

La connessione Wi-Fi veloce e stabile serve per godere di uno streaming fluido, mentre le porte HDMI e USB consentono di collegare console, soundbar e altri dispositivi. Va benissimo per essere connessa ad una Nintendo Switch, ad una Xbox o una PlayStation o, perché no, anche ad un PC desktop così da creare una postazione veramente esclusiva.

Con un prezzo ridotto a 119,99€ grazie al 57% di sconto, la nuovissima Amazon Fire TV Serie 2 da 32” è la scelta perfetta per chi desidera una smart TV di qualità a un prezzo irrisorio. Le spese di spedizione sono comprese nel costo del prodotto e c’è la consegna celere e immediata con Prime in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Avrai anche accesso al pagamento dilazionato con CreditLine di Cofidis.