Trasforma qualsiasi device in Bluetooth con l’adattatore UGREEN 5.2 (sconto del 20%)

Aggiungere connettività Bluetooth a dispositivi che ne sono sprovvisti è oggi più semplice che mai, grazie a soluzioni come l’adattatore di UGREEN. Un accessorio 2 in 1, capace sia di trasmettere che ricevere il segnale audio, dotato di microfono integrato e compatibile con auto, TV, cuffie e altoparlanti.

Oggi è disponibile su Amazon con il 20% di sconto e con il coupon del 5%, al prezzo scontato di 25,07€, ma l’offerta è a tempo limitato. Affrettati, le spese di spedizione sono incluse nel costo del dispositivo.

L’adattatore Bluetooth di UGREEN è in offerta su Amazon con il 20% di sconto

L’adattatore UGREEN è dotato della tecnologia Bluetooth 5.2, che garantisce una connessione più stabile, un minore consumo energetico e una latenza ridotta rispetto alle versioni precedenti.

Questo significa audio di qualità, senza ritardi o interruzioni, perfetto sia per ascoltare musica che per vedere film o serie TV senza fastidiosi problemi di sincronizzazione.

L’adattatore funziona sia come trasmettitore che come ricevitore Bluetooth:

In modalità TX (trasmettitore), trasforma dispositivi non Bluetooth, come TV o PC, in sorgenti compatibili con cuffie e altoparlanti wireless. In modalità RX (ricevitore), permette di collegare impianti audio, stereo da auto o vecchie casse allo smartphone, consentendo lo streaming musicale senza fili.

Un’altra caratteristica importante è il microfono integrato, che permette di effettuare chiamate in vivavoce, utile soprattutto in auto per guidare in sicurezza senza distrarsi con il telefono. Inoltre, supporta assistenti vocali come Siri e Google Assistant, rendendo l’uso ancora più pratico e smart.

L’adattatore è compatibile con TV, PC, console, impianti audio, autoradio, cuffie Bluetooth e molto altro. L’installazione è semplicissima: basta collegarlo tramite il jack audio da 3,5 mm e accoppiarlo via Bluetooth con il dispositivo desiderato.

Se vuoi rendere wireless i tuoi dispositivi in modo semplice ed efficace, questo adattatore di UGREEN è una delle migliori soluzioni esistenti in commercio; pensa che puoi acquistarlo su Amazon a soli 25,07€, con uno sconto del 20% e un coupon del 5%, ma affrettati, l’offerta è a tempo limitato.