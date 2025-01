Trasforma il tuo salotto in un cinema con la smart TV QLED 4K da 43” di Samsung

Se stai cercando una nuova smart TV per il tuo salotto che costi poco ma che offra specifiche premium e tanta tecnologia all’avanguardia, il modello di Samsung che ti proponiamo (QE43Q60DAUXZT) è ciò che farà al caso tuo. Si tratta di un televisore da 43 pollici, dotato di tecnologia QLED, coadiuvato dal SoC Quantum Processor Lite 4K e al design AirSlim. Grazie alle promozioni del giorno, su Amazon lo trovi a soli 382€, IVA e spese di spedizione incluse.

Qualità d’immagine come al cinema con la smart TV QLED di Samsung

Il display QLED 4K è un pannello unico nel suo genere; permette di godere di immagini dai colori incredibilmente realistici, con contrasti profondi e dettagli nitidi grazie alla tecnologia Quantum Dot, che assicura un miliardo di sfumature di colore. Inoltre, il Quantum Processor Lite 4K presente sotto la scocca serve automaticamente le immagini, riducendo il rumore e ottimizzando ogni contenuto per una qualità visiva straordinaria.

Per un’esperienza ancora più coinvolgente, il Samsung Q60D è dotato di Q-Symphony e OTS Lite, due features che offrono un audio surround immersivo e ben bilanciato, perfetto per godersi film, serie TV e videogiochi con una qualità sonora senza precedenti.

Con uno spessore ultra sottile e un design elegante, il televisore si sposerà perfettamente in qualsiasi ambiente domestico o d’ufficio. Il suo profilo raffinato lo rende ideale sia per essere appoggiato su un mobile, sia per essere montato a parete.

Questa smart TV poi, è un vero e proprio hub smart, compatibile con Alexa, Bixby e Google Assistant. Di fatto, potrai controllare il TV con la voce, accedere alle tue piattaforme di streaming preferite come Netflix, Prime Video e Disney+, e sfruttare funzionalità avanzate di domotica per rendere la tua casa ancora più intelligente.

Con un prezzo di soli 382€, IVA e spedizione inclusa, la smart TV di Samsung da 43” QLED 4K da 43” è un’occasione da non perdere. Non aspettare troppo: le scorte sono limitate.