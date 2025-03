Trapano avvitatore a batteria con 20 accessori: offerta LAMPO su Amazon

Un trapano avvitatore a batteria completo di 20 accessori è protagonista di un'ottima offerta lampo su Amazon. Solo per oggi puoi acquistarlo infatti a soli 37,87 euro invece di 55,95, con spedizione Prime inclusa. Una buona occasione per un kit completo ideale per lavoretti in casa, ma anche per uso professionale.

Trapano avvitatore a batteria da 21V: potente e preciso

Questo trapano avvitatore a batteria da 21V è pensato dunque per ogni lavoro fai-da-te, per la manutenzione domestica e piccoli progetti di bricolage. Con 42N.m di coppia e un potente motore a due velocità regolabili, avrai uno strumento ideale per affrontare senza fatica qualsiasi operazione di avvitamento o foratura su legno, metallo e plastica.

Un prodotto molto versatile grazie alle due modalità di velocità (0-550 giri/min e 0-1850 giri/min) e ai 18+1 livelli di regolazione della coppia in modo da adattare la potenza in base al tipo di materiale e lavoro da eseguire. Il mandrino da 10mm con aggancio rapido permette di sostituire le punte con un semplice gesto, mentre la maniglia ergonomica con impugnatura morbida assicura una presa comoda e stabile.

La batteria al litio da 2.0Ah integrata offre un'ottima autonomia e si ricarica in fretta. La luce LED è un'altra chicca che è utile per illuminare l'area di lavoro dandoti modo di operare anche in condizioni di scarsa luminosità, come sotto i mobili o in angoli stretti.

La dotazione include, come detto, ben 20 accessori tra cui punte per legno, metallo e muratura, inserti per cacciavite, un caricatore, una batteria e una fibbia per cintura. Che si tratti di assemblare un mobile, montare una mensola o eseguire piccoli lavori, questo trapano avvitatore ti accompagnerà perfettamente in ognuna di queste situazioni. Acquistalo adesso in offerta lampo a 37,87 euro invece di 55,95. Se sei iscritto a Prime lo riceverai a casa nel giro di 24 ore, senza spese.