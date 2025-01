TP-Link Tapo L530E: lampadina smart multicolore a soli 8,99€

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; TP-Link Tapo L530E, una lampadina WiFi intelligente LED, è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 8,99€, con un 40% di sconto sul valore di listino. Questo piccolo gadget offre un’illuminazione personalizzabile, il controllo remoto e l’integrazione con assistenti vocali, ideale per chi vuole trasformare la propria casa in uno spazio smart.

TP-Link Tapo, illuminazione personalizzabile e risparmio energetico

La lampadina Tapo L530E offre una luminosità di 806 lumen, equivalente a una tradizionale lampadina da 60 W, ma con un consumo di soli 9 W, garantendo un notevole risparmio energetico. Grazie alla funzione multicolore, è possibile scegliere tra milioni di tonalità e regolare la luminosità per creare l’atmosfera perfetta per ogni occasione, dalla lettura a una cena romantica. Con l’app Tapo, disponibile per dispositivi iOS e Android, è possibile controllare la lampadina da remoto ovunque ci si trovi. Funzioni come l’accensione e lo spegnimento programmati, la regolazione della luce e la selezione del colore permettono di usufruire di un’esperienza completamente personalizzata. La modalità "Away" permette di simulare la presenza in casa, accendendo e spegnendo le luci a orari preimpostati, migliorando la sicurezza domestica.

La Tapo L530E è compatibile con Alexa e Google Home, consentendo il controllo tramite comandi vocali. Sarà sufficiente dire, ad esempio, "Alexa, accendi la luce" o "Hey Google, cambia colore in blu" per regolare l’illuminazione senza dover utilizzare l’app. Non di meno, la lampadina si adatta a qualsiasi attacco E27, rendendola semplice da installare e immediatamente utilizzabile. Non richiede un hub aggiuntivo: è sufficiente connetterla alla rete WiFi di casa (o dell’uffici per iniziare a usarla.

Il prezzo originale è significativamente più alto, ma grazie all’offerta su Amazon è possibile acquistarla a soli 8,99€. Con un risparmio del 40%, questa lampadina intelligente è un’opzione conveniente per aggiornare l’illuminazione della propria casa con un budget piccolissimo. C’è anche la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore.