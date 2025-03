Tecnologia al top per una casa sempre pulita: ora DEEBOT X8 PRO è scontato del 10%

Chi cerca il massimo dell’automazione e dell’igiene per la pulizia domestica non può ignorare l’ultima offerta su Amazon per l’ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI, ora disponibile a 1169,00€, con sconto del 10%. Questo dispositivo all-in-one rappresenta una delle soluzioni più avanzate oggi sul mercato, capace di combinare una forza aspirante estrema con un sistema di lavaggio evoluto e completamente automatizzato. Se desideri eliminare la fatica delle pulizie quotidiane e ottenere risultati professionali, questo modello potrebbe rivoluzionare la tua routine.

ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI: il robot aspirapolvere e lavapavimenti intelligente è in sconto su Amazon a 1169,00€

Il cuore del sistema è una potenza di aspirazione da ben 18.000 Pa, un valore quasi impensabile per un robot domestico. Questo permette al DEEBOT X8 PRO OMNI di catturare lo sporco più ostinato anche dai tappeti a pelo lungo, oltre che di eliminare polvere fine, peli di animali e residui solidi da pavimenti duri e delicati.

Ma ciò che rende questo robot davvero completo è la tecnologia OZMO ROLLER, un sistema di lavaggio con rullo attivo che sfrega il pavimento con movimenti precisi, eliminando anche le macchie secche.

Un ulteriore elemento di spicco è la capacità di lavaggio automatico del panno a caldo, con acqua tra i 40 e i 75°C, che consente una pulizia profonda e una disinfezione continua del sistema, riducendo la proliferazione batterica e migliorando l’igiene complessiva.

Il dispositivo è inoltre dotato di una stazione OMNI che provvede allo svuotamento automatico del contenitore della polvere, al lavaggio dei panni, al loro asciugamento e al rifornimento dell’acqua. Tu non dovrai fare altro che svuotare il serbatoio di raccolta e sostituire i liquidi ogni tanto.

Il sistema di navigazione intelligente permette al robot di evitare con precisione gli ostacoli, riconoscere gli oggetti ed evitare grovigli, garantendo una mappatura dettagliata e una copertura totale dell’abitazione. La gestione tramite app è intuitiva, e grazie alla connettività smart è compatibile anche con Alexa e Google Assistant, permettendoti di avviare la pulizia con un semplice comando vocale.

Con uno sconto del 10%, ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI scende a 1169,00€, diventando un investimento ad alto rendimento per chi vuole la casa sempre splendente senza muovere un dito. L'offerta è attiva per un periodo limitato e potrebbe rappresentare il momento giusto per fare un salto nella domotica di nuova generazione.