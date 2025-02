Tablet Android LTE da 13 pollici in offerta su Amazon: un affare a questo prezzo

È il momento giusto per acquistare un nuovo tablet Android con un ottimo rapporto qualità/prezzo, per una spesa contenuta senza rinunciare a un prodotto completo e in grado di offrire prestazioni soddisfacenti. Su Amazon, infatti, è ora disponibile in offerta il Teclast T65 Max che, grazie a un coupon da 100 euro da applicare direttamente nella pagina del prodotto, è ora acquistabile al prezzo scontato di 259 euro.

Il tablet ha un display da ben 13 pollici con risoluzione 2K e può sfruttare la connettività LTE oltre che il Wi-Fi, garantendo un comparto tecnico completo all'utente. La promozione è valida solo per un breve periodo con il tablet che viene spedito direttamente da Amazon, anche con consegna in un giorno.

Teclast T65 Max: il tablet Android che sorprende

Il Teclast T65 Max si sta ritagliando uno spazio di primo piano nel settore dei tablet Android, garantendo un rapporto qualità/prezzo molto elevato. Tra le specifiche tecniche troviamo un display da 13 pollici con risoluzione 2K a cui si affianca il SoC MediaTek Helio G99. Ci sono, inoltre, 8 GB di memoria RAM (con possibilità di aggiungere altri 12 GB di RAM virtuale) e 256 GB di storage.

La batteria è da 10.000 mAh. Il tablet supporta sia la connettività Wi-Fi che la connettività LTE. Da segnalare la presenza di Android 15 con tutti i servizi Google oltre che con Widevine L1 per vedere i contenuti in streaming in alta definizione. La fotocamera posteriore è da 13 Megapixel e quella anteriore è da 8 Megapixel.

Grazie all'offerta in corso su Amazon (con un coupon da 100 euro da applicare in pagina prima di aggiungere il tablet al carrello), il Teclast T65 Max è ora disponibile al prezzo scontato di 259 euro diventando uno dei modelli più interessanti sul mercato per chi è alla ricerca di un tablet completo e con un prezzo accessibile.