Suono potente ovunque tu sia: Bose SoundLink Flex con audio ad alta fedeltà (sconto del 22%)

Uno speaker Bluetooth portatile che combina audio ad alta fedeltà, autonomia prolungata e resistenza agli elementi. Il Bose SoundLink Flex (2ª Gen), progettato per un utilizzo all’aperto e in qualsiasi condizione, è disponibile su Amazon a 139,99€, grazie a uno sconto del 22% sul prezzo di listino. Affrettati, le spese di spedizione sono comprese nel costo del prodotto.

Bose SoundLink Flex (2ª Gen) in offerta su Amazon: audio premium e resistenza al top a 139,99€

La qualità audio è il punto di forza di questo speaker. Grazie alla tecnologia Bose PositionIQ, il SoundLink Flex adatta automaticamente il suono alla posizione del dispositivo, garantendo bassi profondi e alti nitidi indipendentemente dall’orientamento (orizzontale, verticale o appeso). Il trasduttore personalizzato Bose assicura un suono bilanciato e chiaro, rendendolo perfetto per musica, podcast e chiamate in vivavoce.

Progettato per l’uso all’aperto, il SoundLink Flex resiste a polvere, urti e acqua, grazie alla certificazione IP67. È completamente impermeabile e galleggiante, quindi può essere utilizzato in piscina, in barca o sotto la pioggia senza preoccupazioni.

Il rivestimento in silicone e la griglia in acciaio garantiscono una struttura solida e duratura, mantenendo un design elegante e raffinato. La batteria interna assicura fino a 12 ore di riproduzione continua, rendendolo un compagno ideale per escursioni, viaggi o giornate all’aperto. La ricarica rapida tramite USB-C consente di ottenere ore di autonomia con pochi minuti di carica.

In definitiva, SoundLink Flex si connette rapidamente a qualsiasi device tramite Bluetooth, con una portata fino a 9 metri.

La funzione Party Mode consente di collegare più diffusori Bose compatibili per un audio sincronizzato, perfetto per feste o ambienti ampi.

Il prezzo originale del Bose SoundLink Flex (2ª Gen) è più alto, ma grazie al 22% di sconto su Amazon, puoi acquistarlo a soli 139,99€, spese di spedizione comprese e con la consegna celere.