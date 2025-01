Stop ai peli degli animali! Questa scopa elettrica portatile è l’alleata definitiva, ed è in super offerta

Se sei alla ricerca di un nuovo aspirapolvere potente, wireless, versatile e facile da usare per la pulizia della tua casa, il modello che ti proponiamo su Amazon oggi è la soluzione ideale alle tue esigenze.

Di fatto, costa pochissimo: si trova al prezzo speciale di 99,99 euro, ma il sito offre un ulteriore sconto del 5% grazie a un coupon applicabile al checkout. Il costo totale infatti, sarà di circa 94,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Inoltre, potrai beneficiare della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata e della consegna celere e immediata presso il tuo domicilio (o un luogo da te designato).

Aspirapolvere wireless al miglior prezzo su Amazon

Con una potenza di aspirazione di 20.000Pa, questo aspirapolvere è in grado di rimuovere polvere, peli di animali, briciole e sporco dai tappeti, pavimenti duri e superfici più difficili. La tecnologia anti-avvolgimento garantisce che i rulli rimangano liberi da grovigli di capelli o peli, migliorando l’efficienza di pulizia.

Grazie alla batteria ricaricabile, offre un’autonomia fino a 40 minuti con una sola carica, consentendoti di pulire senza interruzioni anche grandi superfici. Il tempo di ricarica rapido ti permette di avere il dispositivo sempre pronto all’uso.

Con un peso contenuto, questa scopa elettrica è facile da manovrare anche negli angoli più stretti o sotto i mobili. Può essere utilizzata anche come aspirapolvere portatile per la pulizia di auto o mobili imbottiti.

Il sistema senza sacco rende la manutenzione semplice e conveniente: basta svuotare il contenitore della polvere e lavarlo quando necessario. Il filtro integrato è lavabile e riutilizzabile, garantendo un funzionamento ecologico ed economico.

È progettato per adattarsi a qualsiasi tipo di superficie, dai tappeti ai pavimenti in legno, e per raccogliere efficacemente peli di animali, polvere e detriti. È un alleato indispensabile per mantenere una casa sempre pulita e ordinata.

Con un prezzo base di 99,99 euro e il 5% di sconto aggiuntivo grazie al coupon applicabile al checkout che porta il costo complessivo a 94,99€, IVA inclusa, questo aspirapolvere offre un rapporto qualità-prezzo straordinario.