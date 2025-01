Spazzolino elettrico Oral-B con kit da viaggio: sconto folle del 52% su Amazon

Oral-B Smart 4 4500 è uno spazzolino elettrico avanzato per una pulizia dentale profonda e personalizzata, ed è disponibile su Amazon al prezzo straordinario di 49,99€, con un 52% di sconto.

Questo kit, completo di 2 testine, custodia da viaggio e un dentifricio Oral-B Pro-Expert, è un’offerta imperdibile da non lasciarsi sfuggire. C’è la consegna celere e gratuita con il servizio di Prime.

Oral-B Smat 4 4500: lo spazzolino che non può mancare a casa tua

Dotato di 3 modalità di pulizia (Pulizia quotidiana, Protezione gengive e Sbiancante), lo spazzolino Smart 4 4500 si adatterà perfettamente alle tue esigenze. Con la tecnologia Smart Pressure Control potrai evitare uno spazzolamento troppo aggressivo, così da proteggere smalto e gengive.

Grazie alla connessione Bluetooth e all’app Oral-B, puoi monitorare e migliorare le tue abitudini di spazzolamento. L’app fornisce feedback in tempo reale, aiutandoti a ottimizzare la pulizia e a non trascurare nessuna area della bocca.

Lo spazzolino utilizza movimenti oscillanti, rotanti e pulsanti per rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale.

La testina rotonda è progettata per avvolgere ogni dente, garantendo una pulizia profonda e gengive più sane.

Il set include due testine di ricambio, una custodia da viaggio elegante e pratica, ideale per mantenere il dispositivo protetto anche in movimento, e un dentifricio Oral-B Pro-Expert.

Con una batteria ricaricabile a lunga durata, lo spazzolino garantisce fino a 2 settimane di autonomia con una sola carica.

Va benissimo per l’utilizzo quotidiano ma anche per i viaggi, e non avrai bisogno di ricaricarlo spesso.

Con uno sconto del 52% e un costo di soli 49,99€, questo kit Oral-B rappresenta un’opportunità eccezionale per passare a uno spazzolino elettrico di alta qualità.

L’offerta a tempo limitato lo rende ancora più irresistibile.