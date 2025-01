Spazio e velocità sempre con te: SSD portatile da 512 TB, ideale per backup e trasferimenti rapidi

Se cerchi un dispositivo per l’ archiviazione, affidabile e portatile, l’SSD NVMe Netac ZX20 da 512GB è la soluzione ideale. Con una velocità di lettura fino a 2000MB/s, resistenza alla polvere e un design compatto, è perfetto per chi lavora in movimento o necessita di un’archiviazione sicura e veloce.

Disponibile su Amazon a soli 50,15 euro, grazie a uno sconto del 20% e al coupon del 5%, questo prodotto è un Must Have se sei alla ricerca di un articolo con cui fare backup dei tuoi dati.

Prestazioni eccezionali con l’SSD di Netac

L’SSD Netac ZX20 utilizza la tecnologia NVMe USB 3.2-C, che garantisce velocità di trasferimento straordinarie fino a 2000MB/s. Che tu stia trasferendo grandi quantità di dati, video in 4K o giochi, potrai completare il lavoro in pochi secondi, riducendo al minimo i tempi di attesa.

Non di meno, è un prodotto progettato per durare: grazie alla sua resistenza alla polvere, protegge i tuoi dati anche negli ambienti più difficili. È ideale per fotografi, videomaker o per tutti quei professionisti che lavorano all’aperto e necessitano di un gadget affidabile con cui archiviare il lavoro svolto.

È comunque un gadget piccolo e discreto, perfetto per l’utilizzo quotidiano o nei viaggio. È anche compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui laptop, MacBook, console di gioco e smartphone, grazie al cavo USB-C incluso in confezione.

Con una capacità di 512GB, questo SSD offre spazio sufficiente per archiviare documenti, foto, video e molto altro. È la soluzione ideale per chi desidera mantenere i propri dati organizzati e accessibili ovunque.

Grazie allo sconto del 20% e al coupon del 5%, l’SSD di Netac ZX20 è disponibile a soli 50,15 euro. Acquistalo subito al miglior prezzo su Amazon, con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, con possibilità di beneficiare della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata.