Sorveglianza smart, a prezzo mini: 2 Telecamere TP-Link Tapo al prezzo di una

Se vuoi tenere sotto controllo la tua casa in modo semplice ed efficace, le 2 TP-Link Tapo C210P2 a soli 41,99€ sono la scelta perfetta.

Questa videocamera Wi-Fi da interno con risoluzione 2K (3MP) offre immagini nitide, visione notturna avanzata e compatibilità con Alexa e Google Assistant, garantendo sicurezza e praticità a portata di mano. Aggiungi subito il set al tuo carrello Amazon!

Sorveglianza ad Alta Definizione e notifiche in tempo reale con audio bidirezionale

Grazie alla qualità video 2K (3MP), la Tapo C210P2 cattura ogni dettaglio con estrema chiarezza, permettendoti di monitorare la tua casa, il tuo ufficio o i tuoi animali domestici in qualsiasi momento. La funzione di visione notturna assicura immagini chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione, fino a 10 metri di distanza.

Questa telecamera di sicurezza non si limita solo a registrare: grazie alle notifiche istantanee, verrai avvisato immediatamente in caso di movimenti sospetti. Inoltre, l’audio bidirezionale ti permette di ascoltare e parlare con chi si trova nell’area sorvegliata, perfetto per comunicare con familiari o scoraggiare eventuali intrusi.

Con il supporto per schede microSD fino a 256GB, puoi registrare e salvare i tuoi video direttamente sulla videocamera, senza dover sottoscrivere abbonamenti cloud costosi. In questo modo, hai sempre il pieno controllo dei tuoi dati e della tua privacy. Grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistant, puoi gestire la tua videocamera con semplici comandi vocali. Basta chiedere al tuo assistente virtuale di mostrarti le immagini in tempo reale su uno smart display compatibile per avere sempre tutto sotto controllo senza muovere un dito.

Le due telecamere Tapo C210P2 al prezzo occasione di 41,99€ con l'offerta a tempo Amazon, sono un'idea regalo e una scelta di sicurezza ideale. Facili da installare e gestire, garantiscono tranquillità e protezione a chiunque le utilizzi.