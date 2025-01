Smartphone Dual SIM 4G con Face ID e GPS: OUKITEL C57S il compagno perfetto per ogni giorno

OUKITEL C57S è uno smartphone con Android 14 perfetto per chi cerca un device dalle funzionalità moderne, pratico e con un design accattivante a un prezzo contenuto. Con un processore octa-core, 8GB di RAM (2GB espandibili con tecnologia software) e una batteria da 4300mAh, ti promette un'esperienza fluida e affidabile con qualsiasi app. Grazie alle offerte del giorno, lo trovi su Amazon a soli 75,99 euro, con uno sconto del 5%.

OUKITEL C57S: uno smartphone accessibile a soli 75,99€

Equipaggiato con un processore octa-core e l’ultima versione del sistema operativo Android 14, questo smartphone offre un'interfaccia intuitiva e prestazioni reattive. Che si tratti di navigare, giocare o guardare contenuti multimediali, il C57S garantisce un’esperienza senza lag o rallentamenti, perfetta con qualsiasi software, da WhatsApp a Instagram.

Il display HD+ da 6,52 pollici offre colori vivaci e un'ampia superficie visiva, ideale per guardare video, giocare o lavorare comodamente. La risoluzione nitida assicura una qualità visiva superiore per il prezzo.

Con una fotocamera posteriore da 13MP e una frontale da 5MP, puoi catturare foto nitide e dettagliate in ogni occasione. Che tu voglia immortalare momenti speciali o scattare selfie, il device di OUKITEL risulterà sempre all’altezza della situazione.

La batteria da 4300mAh garantisce un'autonomia sufficiente per affrontare l’intera giornata senza preoccuparti di dover ricaricare frequentemente. È il telefono perfetto per chi è sempre in movimento e ha bisogno di un gadget affidabile.

Il sensore per lo sblocco con il volto offre un metodo rapido e sicuro con cui proteggere i tuoi dati, mentre il supporto per 4G Dual SIM e la memoria espandibile fino a 128GB rendono il dispositivo ottimo per ogni esigenza. Inoltre, c’è il classico jack audio da 3,5 mm che garantisce la compatibilità con le cuffie tradizionali.

Con uno sconto del 5%, il prezzo finale di 75,99 euro rende l’OUKITEL C57S la miglior scelta per chi cerca un telefono affidabile senza spendere troppo. Le spese di spedizione sono comprse nel costo del prodotto.