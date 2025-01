Samsung Galaxy S24, il flagship Android più compatto è il best buy del giorno

Samsung Galaxy S24 è uno smartphone di ultima generazione con tecnologia AI avanzata e caratteristiche di alto livello; è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 699,00€, con spese di spedizione incluse e un 24% di sconto sul valore di listino.

Samsung Galaxy S24 a meno di 700€ è imperdibile

Il Galaxy S24 è uno smartphone dotato di un display FHD+ da 6,2 pollici Dynamic AMOLED 2X, un pannello piccolo ma risoluto che garantisce immagini vivide e colori realistici.

Gode poi della frequenza di aggiornamento fluida di 120 Hz e della tecnologia HDR10+, così potrete utilizzarlo per navigare online, chattare con gli amici, vedere e postare contenuti sui social e perfino per giocare, senza il minimo problema.

Con 8 GB di RAM e una capacità di archiviazione interna di 256 GB, oltre ad un chipset Exynos a 4 nanometri, lo smartphone è in grado di assicurare prestazioni fluide anche con app e giochi impegnativi.

Mentre l’intelligenza artificiale integrata serve per migliorare l’esperienza utente, lavorando sulla durata della batteria e sulla gestione delle risorse.

La fotocamera principale da 50 MP è pensata invece per realizzre immagini dettagliate e vivide, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

C’è la Night Mode, la stabilizzazione ottica e tante funzionalità AI per registrare video di alta qualità in ogni contesto.

La camera frontale è perfetta per selfie nitidi e videochiamate di qualità. Dulcis in fundo, la batteria da 4.000 mAh permette di avere sempre un’ottima autonomia, anche per coprire un’intera giornata di utilizzo.

Il caricatore incluso nella confezione supporta la ricarica rapida, garantendo tempi ridotti per riportare il dispositivo al 100%.

Il Galaxy S24 di Samsung ha un design elegante in colore Marble Gray, che combina materiali di alta qualità e una finitura premium. Il terminale è resistente all’acqua e alla polvere grazie alla certificazione IP68, offrendo robustezza senza compromettere lo stile.

Con un prezzo di listino di 989,00€ e con l’attuale sconto del 24% su Amazon, il costo del Galaxy S24 di Samsung a 699,00€ è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire.