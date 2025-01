Samsung Galaxy Fit3, perfetto per i tuoi allenamenti, è il best buy del giorno su Amazon

Il Samsung Galaxy Fit3 è un fitness tracker elegante e ricco di funzionalità, e si trova su Amazon al prezzo di 45,99 euro, grazie a uno sconto del 16% sul prezzo di listino. Ha una batteria di lunga durata e features avanzate per il monitoraggio del benessere; è l’accessorio perfetto per chi desidera tenere sotto controllo la propria salute e rimanere connesso con il mondo social.

Samsung Galaxy Fit3, il best buy del giorno

Il Galaxy Fit3 offre un monitoraggio avanzato del sonno, fornendo informazioni dettagliate sulle varie fasi per migliorare la qualità del riposo. Include anche un rilevatore di cadute e funzione SOS, che garantiscono maggiore sicurezza durante le attività quotidiane o sportive.

Con più di 100 esercizi monitorabili, questa fitness band ti consente di registrare ogni dettaglio dei tuoi allenamenti. Che tu stia correndo, nuotando o praticando yoga, il Galaxy Fit3 terrà traccia delle calorie bruciate, del ritmo e di altri parametri essenziali.

Inoltre, grazie alla certificazione IP68, risulterà resistente alla polvere e all’acqua, perfetto per l’uso durante gli allenamenti più intensi o sotto la pioggia. Il barometro integrato consente di monitorare le variazioni di altitudine durante escursioni o attività outdoor.

La batteria di lunga durata ti accompagna per giorni con una sola ricarica, eliminando la necessità di collegarlo frequentemente alla corrente. È perfetto per i viaggi o per le giornate più impegnative.

Con la funzione di gestione delle notifiche, puoi ricevere chiamate, messaggi e avvisi delle app direttamente al polso. Con il controllo della musica invece, puoi gestire i tuoi brani preferiti senza dover prendere lo smartphone dalla tasca. È comodo da indossare tutto il giorno, sia durante l’attività fisica che nelle occasioni mondane.

Vanta un prezzo scontato di soli 45,99 euro su Amazon, spese di spedizione comprese; questa fitness band di Samsung è il best buy del giorno che non puoi lasciarti sfuggire.