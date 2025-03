Samsung Galaxy A16 5G con display AMOLED e batteria 5000mAh: è lui il best buy da prendere oggi

Samsung è un'azienda che riesce a garantire sempre il top della qualità per ogni fascia di prezzo e per ogni settore. Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone e non ti va di spendere un occhio della testa sei nel posto giusto. Su Amazon, oggi, viene messo in offerta con un maxi sconto attivo del 35% il Samsung Galaxy A16, il base gamma dell'azienda coreana che viene venduto al costo totale e finale d'acquisto di 155,90€. Approfittane ora e non perdere la promozione!

Samsung Galaxy A16: analisi della scheda tecnica

Questo smartphone si presenta con un display AMOLED da 6,7 pollici che supporta una risoluzione FullHD+ e un refresh rate da 90Hz. Si tratta di un device dallo spessore ridotto (7,9 mm) ed è impermeabile con certificazione IP54.

Il comparto fotografico di questo telefono è composto da una tripla fotocamera posteriore. Si parte da una principale da 50 MP al quale seguono, poi, un'ultra-grandangolare da 5 MP e una macro da 2 MP. A completare l'intero pacchetto, infine, ci pensa una selfie-cam da 13 MP.

Sotto la scocca è presente un processore proprietario, si tratta del SoC Exynos 1330 al quale si vanno ad affiancare 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Ad offrire autonomia all'intero dispositivo, infine, ci pensa una batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W.

Si tratta, dunque, di uno dei migliori base-gamma, un device bilanciato e dalla scheda tecnica molto equilibrata. Con le spese di spedizione pari a 0, questa promozione risulta essere molto allettante e interessante.

Su Amazon, oggi, viene messo in offerta con un maxi sconto attivo del 35% il Samsung Galaxy A16 che viene venduto al costo totale e finale d'acquisto di 155,90€. Aggiungilo subito al tuo carrello Amazon!