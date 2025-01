Riscalda il tuo appartamento con questo radiatore: è in offerta a tempo limitato

Il radiatore di Dreo è progettato per offrire calore uniforme e consumi ridotti, e si trova scontato del 15% su Amazon al prezzo speciale di 118,99 euro.

Grazie ai suoi 2000 W di potenza, alle funzionalità avanzate e alla certificazione Classe A di efficienza energetica, è l’alleato ideale per affrontare l’inverno in modo confortevole ed economico.

Lo potrai pagare anche in comode rate con il sistema interno al sito o con il servizio di CreditLine di Cofidis.

Radiatore ad olio Dreo: eccezionale per l’inverno a meno di 120 euro

Con 9 nervature riscaldanti e una potenza di 2000 W, questo radiatore garantisce un riscaldamento rapido ed efficace per stanze di medie e grandi dimensioni.

È perfetto per mantenere una temperatura confortevole in salotti, camere da letto o uffici. Il radiatore offre quattro modalità preimpostate e tre livelli di riscaldamento (basso, medio e alto), consentendoti di personalizzare il calore in base alle tue esigenze.

La modalità Eco ottimizza il consumo energetico, mantenendo la temperatura ideale con il minimo dispendio.

Grazie al timer integrato fino a 24 ore, puoi programmare il radiatore per accendersi o spegnersi automaticamente, assicurandoti il massimo comfort al risveglio o al rientro a casa.

Il telecomando è incluso così potrai avere sempre il controllo del dispositivo semplice e pratico, anche a distanza.

Il radiatore di Dreo è dotato di protezione contro il surriscaldamento e di un sistema anti-ribaltamento, garantendo un utilizzo sicuro anche in ambienti frequentati da bambini o animali domestici.

Queste caratteristiche offrono tranquillità durante l’uso quotidiano. Con un design compatto e un’estetica minimal, si sposa perfettamente con qualsiasi ambiente.

È inoltre silenzioso, rendendolo ideale per camere da letto o spazi di lavoro dove il rumore potrebbe disturbare. Grazie alle ruote girevoli e alla maniglia integrata, il radiatore è facile da trasportare da una stanza all’altra.

Vanta un costo irrisorio di 118,99 euro e uno sconto del 15%, il prodotto di offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale. È un’opportunità da cogliere, soprattutto per l’attuale offerta a tempo limitato.