Ricarica veloce e affidabile: powerbank da 20.000mAh con fast charging in SUPER SCONTO

Ormai, al giorno d'oggi, avere a disposizione un powerbank è fondamentale per chi necessita di avere sempre una fonte d'energia a portata di mano per i suoi dispositivi e oggi, su Amazon, viene applicato e attivato un super sconto del 36% sul powerbank da 20.000mAh che viene messo in vendita al costo totale e finale d'acquisto di 28,68€. Non lasciartelo scappare: ordinalo al volo!

Powerbank da 20.000mAh: offertissima Amazon

Il powerbank Cellularline da 20.000 mAh è la soluzione perfetta per chi ha bisogno di una ricarica affidabile e veloce in qualsiasi momento. Grazie alla sua elevata capacità, permette di ricaricare più dispositivi senza preoccupazioni, risultando ideale per viaggi, lavoro e uso quotidiano.

Dotato di celle Li-ion Battery, assicura prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo. Il suo rivestimento Soft Touch offre una sensazione piacevole al tatto e una presa sicura, evitando scivolamenti accidentali.

Questo power bank supporta la ricarica rapida, con un input USB-C da 18W e un input Micro USB da 10W, permettendo di ricaricare rapidamente la batteria stessa. Per quanto riguarda l’output, dispone di una porta USB da 18W e una porta USB-C da 20W, garantendo una ricarica veloce ed efficiente per smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili.

Con una tensione di 12V, assicura un’erogazione stabile di energia, proteggendo i dispositivi collegati da sovraccarichi e surriscaldamenti. Il colore verde dona un tocco distintivo ed elegante, perfetto per chi cerca un accessorio funzionale senza rinunciare allo stile. Compatto e facile da trasportare, il powerbank Cellularline è un must-have per chi desidera rimanere sempre connesso, senza il rischio di rimanere senza batteria nei momenti più importanti.

