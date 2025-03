Questo Chromebook da meno di 250€ su Amazon è il portatile economico da scegliere oggi

Scegliendo un Chromebook è possibile acquistare un portatile veloce e con un'ottima autonomia mettendo in conto una spesa davvero contenuta. È necessario, però, selezionare con attenzione il modello su cui puntare per massimizzare il rapporto qualità/prezzo. La nuova offerta Amazon in corso in questo momento è l'occasione giusta per tutti gli utenti: ASUS Chromebook CM14 è ora disponibile al prezzo scontato di 249 euro.

Il modello in questione è dotato dell'ottimo processore MediaTek Kompanio 520 supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Si tratta di un modello completo, in grado di offrire prestazioni soddisfacenti e un'autonomia elevata, a un prezzo accessibile. Il Chromebook è venduto direttamente da Amazon.

ASUS Chromebook CM14: un affare a questo prezzo

Il Chromebook di ASUS in offerta oggi è il modello giusto per tutti gli utenti alla ricerca di un portatile con ChromeOS in grado di offrire un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Tra le specifiche tecniche troviamo un display da 14 pollici con risoluzione Full HD oltre al processore MediaTek Kompanio 520.

Ci sono, inoltre, 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Da segnalare anche il supporto Wi-Fi 6 e una batteria da 42 Wh, in grado di offrire un'ottima autonomia. Il notebook ha anche 3 porte USB.

Grazie alla nuova offerta Amazon in corso in questo momento, ASUS Chromebook CM14 è ora acquistabile al prezzo scontato di 249 euro. Il modello è venduto e spedito direttamente da Amazon. Si tratta della soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un portatile economico ma di buona qualità.

In questa fascia di prezzo, infatti, il Chromebook di ASUS non ha rivali e risulta la scelta ideale per la maggior parte degli utenti. Per sfruttare l'offerta, valida solo per un breve periodo, basta premere sul box qui sotto.