Questa trappola per la zanzara tigre è GENIALE ed è in offerta su Amazon

Siamo solo in primavera, ma è già tempo di pensare a come prevenire l'invasione delle zanzare fermandone in anticipo la proliferazione. Ti segnaliamo un prodotto in sconto molto interessante, che posizionato in giardino o all'esterno cattura le zanzare impedendone la diffusione. Puoi acquistarlo a soli 49 euro invece di 59, ma se scegli l'opzione Abbonati e Risparmia puoi ricevere un ulteriore sconto del 15%.

Come funziona la trappola anti-zanzare tigre

La BG Gat è una trappola progettata appositamente per bloccare la proliferazione delle zanzare prima che depongano le uova e lo fa in modo completamente sostenibile e senza veleni. Come? Simulando il luogo perfetto per la deposizione: umido, protetto e simile all'acqua stagnante. Le zanzare ci cascano in pieno e rimangono intrappolate prima ancora di poter moltiplicarsi.

Il segreto per farla funzionare al meglio è tutto nel posizionamento: trova un angolo ombreggiato, umido e riparato da vento e pioggia, sistemala lì con le stickycards già pronte e lasciala attiva 24 ore su 24 per diverse settimane. Più a lungo la tieni, più efficace sarà il controllo della popolazione di zanzare. Usandola già adesso, con i primi tepori primaverili, ti porti avanti e anticipi l'invasione estiva.

Della stessa marca, poi, potrai provare altri prodotti come la BG-Mosquitaire per l’esterno, che attira e aspira le zanzare adulte pronte a pungere, oppure la BG-Home per gli ambienti interni o terrazze coperte, che funziona anche contro altri insetti volanti grazie alla luce UV.

In pratica, con soli 49 euro ti porti a casa un sistema con cui combattere le zanzare su tutti fronti con un metodo efficace e naturale, senza l'uso di insetticidi e altri prodotti chimici. Approfitta adesso dello sconto Amazon e anticipa l'invasione delle zanzare prevenendone la proliferazione.