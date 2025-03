Pulizia PROFONDA della tappezzeria con Bissell SpotClean ProHeat: sconto al TOP su Amazon

Bissell SpotClean ProHeat sarà il tuo nuovo alleato nella pulizia della casa: ideale da usare sulla tappezzeria, come tappeti, divani, moquette, materassi ma anche interni dell'auto, oggi puoi acquistarlo a soli 119,99 euro invece di 174,99 su Amazon, grazie alla promozione legata alle Offerte di Primavera.

Bissell SpotClean ProHeat: tappezzeria come nuova in un attimo

Il BISSELL SpotClean ProHeat sarà in grado di sorprenderti per l'elevato livello di pulizia che saprà offrirti. Merito del motore da 330W e della tecnologia HeatWave che, insieme, mantengono la temperatura dell'acqua costante per garantire una pulizia efficace e continua. E parliamo davvero di ogni tipo di macchie, come vino, caffè, fango o tracce di animali: questo lavatappeti sarà sempre in grado di rimuovere anche lo sporco più ostinato senza fatica.

Lo strumento è dotato di un pratico tubo da 1,5 metri con cui raggiungere facilmente anche le zone più difficili, come gli angoli del divano o i tappetini dell'auto. Il doppio serbatoio separato assicura che l’acqua pulita non si mescoli con quella sporca, per una pulizia sempre igienica e senza sprechi.

Inoltre, per risultati ancora migliori, potrai poi abbinarne l'utilizzo alle soluzioni detergenti del marchio Bissell, pensate per sciogliere lo sporco e lasciare un profumo fresco e pulito.

Siamo di fronte insomma a un pulitore ideale per chi cerca un sistema pratico, efficiente e potente per mantenere i tessuti di casa sempre impeccabili, ma anche per pulire agilmente gli interni dell'auto.

Per dire addio a macchie e aloni su tappeti e divani è semplicemente perfetto: approfitta della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon per acquistare il tuo BISSELL SpotClean ProHea t a soli 119,99 euro invece di 174,99. Grazie alla spedizione Prime potrai riceverlo subito a casa.