Piatti gustosi senza sensi di colpa con la friggitrice ad aria più amata del momento, a meno di 79 euro

Senti parlare sempre di più delle friggitrici ad aria e vorresti tanto averne una nella tua cucina? Se la risposta è sì, sei nel posto giusto perché oggi parliamo di una soluzione pensata appositamente per gli utenti che sono alla ricerca di un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Non a caso, infatti, la friggitrice ad aria oggi viene scelta come alternativa poiché non è necessario aggiungere olio ai cibi e consente di cucinare in modo più sano grazie alla tecnologia che fa circolare l'aria calda. Oggi puoi acquistarla a un prezzo speciale grazie a una promozione proposta da Amazon. La friggitrice ad aria Princess SlimFry da 8 litri costa solamente 78,99 euro.

Friggitrice ad aria: la soluzione per piatti più sani

Tra le proposte che attualmente il mercato mette a disposizione degli utenti, la friggitrice ad aria negli ultimi anni è diventato uno degli attrezzi preferiti dagli utenti. Non a caso, infatti, consente di cucinare i cibi senza l'aggiunta di olio e ciò rende di conseguenza il piatto più salutare e privo di grassi aggiunti. La friggitrice Princess SlimFry da 2000 W consente di cuocere patatine fritte, ma anche carne, pesce, crostacei, verdure e persino il pane.

Inoltre, la presenza di un apposito programma permette di mantenere il cibo caldo fino al momento del pranzo o della cena. A contraddistinguere questo modello, tuttavia, è la sua praticità. Non manca un piccolo display digitale comodo e semplice da utilizzare e, grazie alla funzione “Shake”, la friggitrice avvisa l'utente quando è il momento di girare i cibi così da ottenere una cottura omogenea.

La promozione di oggi di offre l'opportunità di avere nella tua cucina la friggitrice Princess SlimFry a un ottimo prezzo grazie a uno sconto del 21%. Ricorda che grazie al suo design compatto, nonostante una capacità di 8 L, consente di preparare cibi senza occupare troppo spazio sul piano di lavoro. Che aspetti? Non perdere altro tempo e acquistala subito.