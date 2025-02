Piastra a induzione in super offerta Amazon: la paghi meno della metà

Per una cottura semplice, veloce e diremmo elegante, questa piastra a induzione è sicuramente perfetta. Oggi puoi acquistarla su Amazon ad un prezzo a dir poco eccezionale: oltre al 50% di sconto già disponibile, infatti, puoi attivare un secondo sconto del 10% semplicemente applicando il codice promozionale che trovi nella pagina prodotto. Il prezzo finale nel carrello sarà così di soli 44,64 euro invece di 99, con spedizione Prime e consegna in un giorno.

Piastra a induzione in offerta: pratica, veloce, elegante

La piastra a induzione in questione si presenta con una superficie in vetro cristallo nero lucido e un design ultrasottile e portatile: perfetta per essere un'aggiunta raffinata alla tua cucina, ma anche per trasportarla facilmente e utilizzarla dove più hai bisogno, come in campeggio o in una casa vacanza.

La piastra offre ben 20 livelli di potenza da 100W a 2000W insieme a 20 livelli di temperatura che spaziano da 50°C a 240°C in modo da adattare il calore in base alle tue esigenze: la modalità temperatura è perfetta ad esempio per friggere bistecche, salmone e verdure croccanti, mentre con la modalità potenza potrai far bollire l'acqua in un attimo, preparare zuppe o cuocere lentamente dei piatti elaborati.

La compatibilità con pentole magnetiche ti assicura un'efficienza ottimale, con il fornello che si spegne automaticamente se non rileva una pentola adatta entro un minuto. Per capire se hai delle pentole compatibili, ti basta avvicinare un magnete al fondo e capire se viene attratto.

Con funzioni di sicurezza come il blocco bambini, che impedisce accensioni accidentali, e il sistema di protezione dal surriscaldamento che spegne la piastra se dovesse superare la temperatura di 280°C, è anche facile da pulire grazie alla sua superficie in vetro nero. Potenza, versatilità e sicurezza in un solo prodotto: acquistala adesso a 44,64 euro invece di 99 applicando il codice promozionale che trovi nella pagina prodotto su Amazon.