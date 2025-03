Perfetta per ogni necessità: pinza telescopica Kekoy con luce integrata (-11% su Amazon)

La pinza telescopica di Kekoy Pinza è un prodotto pieghevole e multifunzione, perfetto per raccogliere oggetti senza piegarsi, afferrare rifiuti o recuperare oggetti da luoghi difficili da raggiungere. Con una struttura in alluminio leggera e resistente, mascella antiscivolo e testa rotante a 90°, garantisce massima praticità per uso domestico, esterno e per persone con mobilità ridotta.

Pensa che la puoi acquistare su Amazon a soli 15,19€ grazie all’offerta a tempo con sconto dell’11%, è un’opzione perfetta per chi cerca un aiuto pratico e funzionale nella vita quotidiana.

Pinza telescopica di Kekoy in offerta su Amazon: prezzo shock su Amazon, costa 15,19€

La lunghezza di 82cm permette di raccogliere oggetti senza sforzare la schiena o inginocchiarsi. Di fatto, è un accessorio utile per:

Raccogliere rifiuti e immondizia senza toccarli

Afferrare oggetti in alto o in spazi stretti

Aiutare persone con mobilità ridotta nei compiti quotidiani.

Grazie al design pieghevole, la pinza può essere riposta facilmente in cassetti o borse senza occupare spazio.

La testa ruota fino a 90°, permettendo di afferrare oggetti in diverse posizioni senza dover cambiare impugnatura.

Le mascelle antiscivolo garantiscono una presa sicura su qualsiasi superficie, da bottiglie e lattine a fogli di carta e piccoli oggetti.

Un dettaglio che distingue questa pinza è il faro LED integrato, perfetto per:

Raccogliere oggetti in luoghi poco illuminati;

Lavorare di notte o in garage;

Migliorare la visibilità durante la raccolta dei rifiuti all’aperto.

Realizzata in lega di alluminio resistente, è leggera ma robusta, garantendo durabilità nel tempo senza affaticare il braccio durante l’uso. L’impugnatura ergonomica assicura una presa confortevole e sicura, permettendo un utilizzo prolungato senza problemi.

Grazie all’offerta a tempo con sconto dell’11%, la pinza di Kekoy è disponibile su Amazon a 15,19€. Questa è un’occasione ideale da non lasciarsi sfuggire, l’IVA è inclusa nel prezzo di listino e ci sono anche due anni di garanzia.