Parla con Alexa, rispondi alle chiamate, monitora tutto: Amazfit GTS 2 è lo smartwatch che ti serve (e ora costa molto meno)

Un design elegante, uno schermo AMOLED brillante, Alexa integrata e chiamate Bluetooth: l’Amazfit GTS 2 è uno smartwatch completo e intelligente, ideale per chi cerca un compagno affidabile per la vita quotidiana e per lo sport. Oggi lo puoi acquistare su Amazon a soli 59,99€, grazie allo sconto del 41% rispetto al prezzo di listino. Un’occasione da cogliere subito se vuoi portarti al polso un dispositivo versatile, bello da vedere e ricco di funzioni avanzate.

Amazfit GTS 2 in offerta su Amazon a 59,99€: smartwatch completo con Alexa, GPS e 90 sport

Lo schermo da 1,65 pollici AMOLED offre una risoluzione nitida e colori vividi, perfetti sia per la consultazione rapida delle notifiche che per la visualizzazione dei dati fitness. Il vetro curvo 3D si unisce a una cassa da 43 mm sottile e leggera, per un look sobrio ma raffinato, che si adatta bene a qualsiasi contesto, dal lavoro all’allenamento. Il sistema operativo Zepp OS garantisce un'interfaccia fluida e personalizzabile.

Tra le funzioni principali spiccano il GPS integrato, per monitorare con precisione le tue attività outdoor, e il sensore SpO2 per tenere sotto controllo l’ossigenazione del sangue

L’Amazfit GTS 2 misura anche la frequenza cardiaca 24/7, il sonno, lo stress e offre un sistema di valutazione della salute PAI basato sull’intensità del tuo stile di vita. Puoi contare su ben 90 modalità sportive, dal running al nuoto, con rilevamento automatico di alcune attività.

Il modem Bluetooth ti consente di rispondere o rifiutare direttamente dal polso, grazie al microfono e all’altoparlante integrati. Inoltre, puoi controllare la tua musica, ascoltare i brani archiviati direttamente sull’orologio o gestire la riproduzione sullo smartphone. E con Alexa integrata, puoi controllare i dispositivi smart, impostare promemoria e molto altro semplicemente con la voce.

Con la certificazione all’acqua fino a 5 ATM, il dispositivo è perfetto anche per il nuoto o le giornate di pioggia. L’autonomia raggiunge fino a 7 giorni con un uso tipico, e puoi ricaricarlo facilmente tramite la base magnetica inclusa.

Disponibile su Amazon a 59,99€ IVA inclusa, è uno degli smartwatch più completi nella fascia sotto i 100€. Un’offerta a tempo limitato che vale la pena cogliere prima che finisca.