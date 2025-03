Musica senza fili con qualità Sennheiser: CX Plus con suono immersivo e design ergonomico

Le Sennheiser CX Plus True Wireless offrono un’esperienza sonora di alta qualità, cancellazione attiva del rumore e una connessione stabile, il tutto in un design compatto e confortevole.

Grazie alla tecnologia audio avanzata di Sennheiser, garantiscono una riproduzione fedele dei suoni, con bassi profondi, medi bilanciati e alti cristallini. Con l’offerta su Amazon a 81,91€, grazie a uno sconto del 19%, sono da acquistare immediatamente. Di fatto, rappresentano una scelta eccellente per chi desidera auricolari di fascia alta a un prezzo competitivo.

Sennheiser CX Plus True Wireless in offerta su Amazon: qualità audio premium a 81,91€

La cancellazione attiva del rumore riduce al minimo i suoni ambientali, permettendo di godere della musica o delle chiamate senza distrazioni. La modalità trasparenza consente di rimanere consapevoli dell’ambiente circostante, ideale per chi si muove spesso in città o ha bisogno di interagire con altre persone senza togliere gli auricolari. Il Bluetooth 5.2 assicura una connessione stabile e veloce, riducendo le interferenze e garantendo una latenza minima durante la riproduzione di contenuti multimediali.

Il comfort è garantito da un design ergonomico che si adatta perfettamente all’orecchio, offrendo un’ottima vestibilità anche dopo diverse ore di utilizzo. I controlli touch intuitivi permettono di gestire la riproduzione musicale, rispondere alle chiamate e attivare gli assistenti vocali senza dover estrarre lo smartphone. Il microfono integrato assicura chiamate chiare e senza disturbi, con una riduzione efficace del rumore di fondo.

L’autonomia arriva fino a 24 ore totali con la custodia di ricarica, mentre la ricarica rapida consente di ottenere diverse ore di utilizzo con pochi minuti di alimentazione. La resistenza agli spruzzi d’acqua e al sudore li rende ideali anche per l’attività fisica e l’uso quotidiano.

Cosa aspetti? Grazie all’offerta su Amazon a 81,91€, gli auricolari Sennheiser CX Plus True Wireless sono da comprare al volo. Sono perfetti per l’ascolto della musica, per le serie TV, per il gaming e per le chiamate.