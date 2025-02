Monitor Lenovo 27'' QHD: produttività e intrattenimento di qualità con una spesa minima

Il Lenovo N27q è un monitor che, specifiche alla mano, può soddisfare le richieste degli utenti che cercano un'esperienza visiva di alta qualità, sia per lavoro che per divertimento, senza spendere troppo. Dotato di un pannello IPS con risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 100Hz, questo monitor oggi è disponibile su Amazon ad un prezzo molto interessante: solo 139 euro, compresa spedizione, approfittando dell'offerta a tempo.

Immagini nitide e animazioni fluide con il monitor Lenovo da 27''

Come sottolineato in apertura, il Lenovo N27q vanta un pannello IPS da 27 pollici con risoluzione QHD (2560x1440), una combinazione che regala una densità di pixel elevata, quindi immagini nitide e dettagliate. La tecnologia IPS è molto apprezzata, perché assicura non solo una resa cromatica vivida e realistica, ma anche ampi angoli di visione.

Un valore molto importante è anche la frequenza di aggiornamento, soprattutto per i gamer. Un refresh rate elevato, e in questo caso è di 100Hz, permette di visualizzare immagini fluide e senza sfarfallio, riducendo l'affaticamento degli occhi durante sessioni d'uso prolungate. Per i videogiocatori meno esigenti, il Lenovo N27q riesce a garantire una buona esperienza anche quando abbinato a PC da gaming o a console di ultima generazione, come PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Il monitor si presenta con un look decisamente sobrio, con plastiche nere che ben si sposano sia con un ambiente domestico che con l'ufficio. Le cornici che circondano il pannello sono sottili e simmetriche su tre lati, soluzione che permette all'utente di concentrarsi unicamente sul contenuto, sia esso un videogioco, un documento o una pagina web.

Molto importante è il supporto regolabile, dal momento che consente di inclinare e ruotare il monitor per trovare la posizione più confortevole. E a proposito di comfort, il Lenovo N27q supporta anche le tecnologie Low Blue Light e Flicker Free, che contribuiscono a ridurre drasticamente l'affaticamento degli occhi.

Infine, si fa apprezzare la generosa dotazione di porte e connessioni. Sul retro ci sono infatti una HDMI 2.1, due DisplayPort 1.4 e una uscita audio da 3,5mm. Insomma, il necessario per collegare computer (desktop o laptop), console e altro ancora. Non perdere l’offerta: acquista il monitor Lenovo N27q a soli 139 euro.